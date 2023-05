Terrazze, coworking e gastronomia: nuova vita per il Mercure Roma Corso Trieste

Mercure, il noto marchio midscale del Gruppo Accor, ha festeggiato il restyling del Mercure Roma Corso Trieste, hotel che, pur trovandosi in una posizione centrale della città, nel quartiere Trieste, è immerso nella quiete, e vicinissimo ai parchi di Villa Ada e di Villa Torlonia.

Una cornice verde che viene ripresa nel raffinato design che richiama, negli spazi comuni e nelle camere, proprio i parchi e i giardini che un tempo caratterizzavano le residenze aristocratiche della zona, con un’attenzione particolare agli elementi e ai colori della natura.

Le camere – Classic, Superior, Deluxe con Balcone e Deluxe con Jacuzzi e terrazza privata – sono dotate di tutti i comfort che rendono la struttura adatta a soddisfare le esigenze di un’ampia tipologia di clientela, a partire dalle coppie di innamorati che vogliono dormire sotto un cielo di foglie d’oro per un weekend speciale, con la Jacuzzi sul terrazzo privato.

L’importante opera di restyling dell’hotel, conclusa a giugno 2022, è stata ora completata dall’apertura del Ristorante Binomio, un ambiente armonico suddiviso in più spazi – ristorante, salotto pizzeria, bar e terrazza – in cui è possibile gustare un’ottima cucina che segue la tradizione italiana più genuina sulla quale intervengono contaminazioni di gusto.

«Binomio nasce dall’idea di unire con creatività, prodotti e tradizioni diverse, a volte in contrasto, che amalgamandosi danno vita a qualcosa di differente e sorprendente. Nella nostra ricerca di abbinamenti e colori, ci lasciamo sempre guidare dalla stagionalità degli ingredienti oltre che dalla semplicità», commenta la chef, Marta Costantini.

Particolarità della struttura è l’accesso, non più dalla classica facciata centrale ma laterale, con ingresso direttamente nel bar-ristorante. È qui che si trova anche la reception dell’hotel. Il ristorante diventa, quindi centro di richiamo non solo per gli ospiti ma anche per gli avventori esterni.

A completare gli spazi di Binomio ci sono l’incantevole terrazza, ideale per momenti di relax per pranzo, aperitivo o brunch, e il salotto-pizzeria curato dal pizzaiolo Lorenzo De Bellis. Durante la giornata, Binomio può essere anche un piacevole luogo di lavoro e propone un pass per il co-working, completo di tutti i comfort: wifi, acqua, succhi e caffè a piacere e piccoli break di pasticceria.