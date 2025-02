The Travel Lounge, così l’agenzia di Colitta&Co. si reinventa

L’agenzia di viaggi deve (e sa) reinventarsi. Lo dimostrano tre big – Dante Colitta. Fabio Angiolillo e Laura D’Elia – che insieme hanno dato vita alla futuristica The Travel Lounge, versione rinnovata dell’ormai storica Business Class Viaggi di Roma. Un new deal in cui il quartier generale di via Val Tellina, a Monteverde, scommette forte sul leisure e già solo fargli visita è un po’ come avventurarsi in un giro del mondo.

Ciascun open space è dedicato a un continente con allestimenti e foto che ne raccontano ogni aspetto, mentre sui maxi schermi vanno in onda filmati spettacolari che invitano a partire. Tutto intorno pareti green con muschio capaci di trasmettere al cliente un senso di relax ed accoglienza.

The Travel Lounge è stata inaugurata nei giorni scorsi con una sorta di “open day”, dove a fare gli onori di casa c’erano proprio i fantastici tre: l’amministratore Colitta, il responsabile vendite Angiolillo e la responsabile finanza e controllo D’Elia, soci di una solida agenzia che conta su uno staff di 18 persone tra la sede monteverdina, oggi rinnovata, e le le filiali di Roma Centro e Montesilvano, in provincia di Pescara. E in tutto sono circa 8mila i viaggiatori che si affidano ogni anno a questa agenzia che opera dal Duemila, che ha dato il via alla sua storia iniziando a operare in un appartamento a Trastevere.

«Rinnovare questa agenzia significa andare incontro a un mercato più esigente per cui l’accoglienza diviene sempre più importante nell’approccio al viaggio – ci dice Fabio Angiolillo – A questo si aggiunge la volontà di far stare bene anche le persone che lavorano molte ore qui dentro tra colori caldi, fotografie e filmati di destinazioni da sogno».

The Travel Lounge incarna dunque quello che potrebbe essere il futuro dell’agenzia di viaggi, senza cataloghi e cartonati, con molti video perché il viaggio va raccontato, immaginato. Non a caso il pay off è “ispirazioni senza confini”.