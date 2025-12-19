Tre turisti su quattro vogliono viaggi green: il report Up2You

19 Dicembre 07:00 2025

Tre viaggiatori su quattro sono disposti a modificare le proprie abitudini di viaggio verso scelte più sostenibili già dalle prossime vacanze di Natale.

È quanto emerge dalla ricerca del centro studi Up2You, startup innovativa a vocazione sociale con lo scopo di far fronte al cambiamento climatico attraverso servizi rivolti a persone e ad aziende interessate alla tematica ambientale.

I dati elaborati su un panel di ricerche internazionali sul turismo responsabile, registrano come l’83% dei turisti consideri prioritario ridurre l’impatto ambientale del proprio soggiorno e sia sempre più indirizzato verso destinazioni meno affollate, strutture orientate alla sostenibilità e percorsi capaci di unire piacere, autenticità e tutela del territorio.

«Viaggiare in modo sostenibile non significa rinunciare al comfort, ma scegliere con consapevolezza – sottolinea Alessandro Broglia, chief sustainability officer & co-founder di Up2You – È un modo di vivere il viaggio più autentico, che rispetta i luoghi e genera valore per le comunità locali».

ABBASSARE L’IMPATTO AMBIENTALE

Il 71% del campione afferma di voler “lasciare i luoghi visitati in condizioni migliori rispetto a quando è arrivato” (+8% rispetto al 2023). Dalla teoria alla pratica: il 57% perciò intende ridurre i consumi energetici durante i propri spostamenti, mentre il 54% sceglierà mezzi di trasporto a basso impatto.

L’impegno da parte del turista deve però essere supportato anche da chi “offre” turismo: il 45% dei turisti ritiene di avere un ruolo attivo nel contrastare gli impatti sociali del viaggio, ma gli stessi chiedono un impegno concreto anche ai fornitori turistici (43%) e ai governi (44%).

PIÙ TRASPARENZA

Quasi la metà dei viaggiatori (45%) afferma di preferire strutture certificate in ambito sostenibilità, mentre il 67% ritiene fondamentale uniformare gli standard di certificazione per rendere l’offerta più chiara e comparabile.

Secondo Up2You, questa richiesta di trasparenza rappresenta un’importante opportunità per hotel, agenzie e tour operator che intendono trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo e costruire rapporti duraturi con la propria clientela.

SOSTENIBILITÀ COME PARTE INTEGRANTE DI UN’OFFERTA INNOVATIVA

La ricerca dovrebbe essere uno stimolo per agenzie, tour operator e strutture ricettive per sviluppare un’offerta di servizi che siano allineati ai principi di sostenibilità, rispondendo in questo modo alle nuove richieste del mercato con l’integrazione di pratiche misurabili e trasparenti.

L’optimum sarebbe un vero percorso di sostenibilità con il supporto di Up2You, che può garantire agli operatori del turismo di raggiungere nuovi clienti alla ricerca di soluzioni di viaggio responsabili; sostegno costante da parte di un team di esperti di sostenibilità; l’utilizzo corretto del linguaggio legato alla sostenibilità per evitare ambiguità; la prevenzione del rischio di greenwashing; l’accesso a soluzioni personalizzate e adattabili alla propria realtà aziendale; il monitoraggio costante dell’impatto dei progetti ambientali sostenuti.

«Nel turismo la sostenibilità non si improvvisa – spiega Broglia – richiede metodo, trasparenza e la capacità di raccontare con autenticità i risultati raggiunti. Solo così può diventare un elemento strutturale di crescita e fiducia, non una tendenza del momento».

