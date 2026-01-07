Trenitalia, scatta il pricing dinamico per le Frecce

Dal 1° gennaio del 2026 è entrato in vigore un nuovo sistema di prezzi dinamici per i biglietti dei treni dell’alta velocità di Trenitalia, ovvero le Frecce. Ora i prezzi, infatti, così come accade per gli aerei cambiano a seconda dell’andamento della domanda: aumentano quando c’è tanta richiesta e diminuiscono per le date e gli orari con meno “affollamento”.

Fino al 2025 l’alta velocità di Trenitalia aveva ogni giorno una quota fissa di biglietti scontati per la Super Economy e l’Economy. Con il nuovo sistema dinamico (restano esclusi gli Intercity e i Regionali), Trenitalia però precisa che ci sarà comunque un tetto massimo alle tariffe, rimarcando come la novità abbia l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e riempire i treni anche nei giorni e negli orari tradizionalmente meno richiesti.

Il sistema di prezzi dinamici di Trenitalia è frutto di un periodo di test.