Turismo Lgbtq+, la testata ViaggiOff vince il QPrize 2024

Un arcobaleno è spuntato ancora una volta sulla Lombardia. Quello del QPrize, il premio per le destinazioni e le aziende turistiche che si sono contraddistinte per il supporto sui temi dell’inclusione e della sostenibilità sociale, con particolare attenzione alla comunità Lgbtq+, assegnato dalla rivista QMagazine, rivista diretta da Andrea Cosimi. A ospitare la cerimonia di premiazione il Grand Hotel et de Milan con la conduzione di Alessandro Cecchi Paone affiancato dalla drag queen La Cesira, che ha intrattenuto pubblico con qualche gag esilarante.

Padroni di casa Alessio Virgili – ceo di Sonders and Beach Group, editore di QMagazine – con il compagno Cosimi, che in apertura di serata ha dichiarato: «Siamo giunti all’ottava edizione di questo premio che continua a darci grandi soddisfazioni e celebra l’impegno costante e indifferenziato delle aziende che, come la nostra, continuano a credere e investire nella diversità, indipendentemente dalla politica. Perché il segmento turistico ha ormai una portata universale nettamente riconosciuta per il suo ritorno in termini di ricavi, non solo economici, ma anche umani».

Sul podio dei vincitori la città di Noto, in Sicilia, ormai nota come destinazione emergente per la comunità Lgbtq+. Sul fronte internazionale trionfa Provincetown, punto di riferimento in fatto di inclusione negli Usa, e grande attrattore turistico per l’intero Massachussetts. Nella categoria hôtellerie si aggiudica il premio Starhotels per la sua attiva politica di Diversity & Inclusion atta a rendere «l’ambiente di lavoro un luogo dove ogni individuo si sente valorizzato». Vince anche Lufthansa grazie alla sua piattaforma All Colors On Board disponibile anche in Italia e alla sua rete Diversifly in cui sono annoverati tutti i dipendenti Lgbtq+ del Gruppo a terra e in volo. Ottiene il trofeo anche Royal Caribbean International, che ha dimostrato di abbracciare la diversità, l’equità e l’inclusione attraverso un impegno costante che la compagnia definisce «pietra angolare del nostro successo e del nostro futuro».

Vincitore, nella categoria media, il nostro magazine di viaggi unconventional ViaggiOff, per la sua sezione dedicata al travel Lgbtq+.

Il Gruppo L’Agenzia di Viaggi, media partner dell’evento insieme a e Face Magazine, ha dedicato la copertina dell’ultimo numero, in uscita domani 30 ottobre, proprio alle famiglie arcobaleno. Da parte della direttrice Roberta Rianna un messaggio di pieno supporto al settore:

«Ribadiamo il nostro impegno a diffondere al trade la cultura dell’inclusione e della democrazia nel travel. Una battaglia che non è solo etica, ma anche economica. Crediamo fermamente che il turismo Lgbtq+ sia, non solo una nicchia di mercato da coltivare e (per noi) raccontare, ma un’occasione di business che sarebbe incauto trascurare. Da tempo abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo impiegando il nostro giornale per parlare di “cose” che reputiamo davvero serie: da qui la scelta di andare in Bit con la copertina “Torniamo umani” sul tema del burn-out, a Ttg con il grido “No war” contro tutte le guerre e ora – in occasione del QPrize – con il messaggio “Con te partirò” dedicato a tutte le coppie che, in un modo o nell’altro, hanno deciso di diventare famiglia. Una scelta mossa dall’amore che nessuno può permettersi di mettere in discussione. Certo, quando si parla di aziende, di business e fatturati, pronunciare la parola amore può suonare ridicolo. Eppure, a un certo punto della sua vita, anche Einstein vi ha ceduto, teorizzandone la potenza in una lettera indirizzata alla figlia Lieserl. Una lettera che recita così: “Se invece di E=mc2 accettiamo che l’energia per guarire il mondo può essere ottenuta attraverso l’amore moltiplicato per la velocità della luce al quadrato, giungeremo alla conclusione che l’amore è la forza più potente che esista, perché non ha limiti”. È da questo presupposto che – a testa non alta, ma altissima – offriamo il nostro supporto al QPrize e a tutto l’universo del travel Lgbtq+. Siamo certi che, nel business turistico, potete davvero fare la differenza».

Il QPrize 2024, promosso da Qmagazine, è stato organizzato in collaborazione con Serravalle Designer Outlet e Ita Airways e con il patrocino di Aitgl – Ente italiano turismo Lgbtq+, Elta – European Lgbtq+ Travel Alliance, e Iglta – International Lgbtq+ Travel Association.