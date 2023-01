Turisti più green sotto la lente Wttc

Tra i viaggiatori cresce l’appetito per il turismo sostenibile. Lo rivela un report del World Travel & Tourism Council (Wttc), in collaborazione con Trip.com Group e Deloitte.

Il 69% dei turisti dichiara di cercare attivamente opzioni di viaggio sostenibili. Il rapporto “A world in motion: shifting consumer travel trends in 2022 and beyond” mostra che la sostenibilità è un elemento chiave dell’agenda di viaggio, con i viaggiatori desiderosi di ridurre la loro impronta di carbonio all’insegna di un turismo responsabile.

Se tre quarti dei viaggiatori stanno valutando di viaggiare in modo più sostenibile in futuro, quasi il 60% ha già scelto opzioni di viaggio più sostenibili negli ultimi due anni. Inoltre, i tre quarti dei viaggiatori di fascia alta sono disposti ad aumentare il budget e pagare di più per rendere i loro tour più sostenibili.

«La sostenibilità è in cima all’agenda dei viaggiatori e i consumatori sottolineano il valore attribuito alla protezione della natura e al viaggio responsabile – ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc – È estremamente importante in un momento in cui la domanda di viaggi è più forte che mai».

Scott Rosenberger, Deloitte global transportation, hospitality & services sector leader ha aggiunto: «Il turismo si sta riprendendo dalla pandemia, innovando e soddisfacendo le esigenze di viaggi alternativi più moderni, sostenibili, di lusso e molto altro».