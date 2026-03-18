Tutto su Norwegian Luna, l’ultima arrivata in casa Ncl

CIVITAVECCHIA – Una nave nata per inseguire eternamente l’estate, che mescola con sapienza angoli di assoluta intimità e luoghi di aggregazione pieni di vita, che sa come coccolare il viaggiatore e allo stesso tempo regala un lusso prezioso: la libertà di scegliere come costruirsi la propria vacanza speciale. Sono le caratteristiche di Norwegian Luna, nuova ammiraglia di Ncl, consegnata da Fincantieri alla compagnia americana a inizio marzo e presentata ufficialmente a Civitavecchia la scorsa settimana.

«L’obiettivo ambizioso è stato quello di creare un prodotto accessibile a tutti ma capace di parlare al singolo passeggero, trasformando ogni ambiente in un salotto privato dove il comfort delle sedute e l’armonia degli arredi invitano alla sosta – spiega Francesco Paradisi, country manager Italia di Norwegian Cruise Line – Grazie a un ottimo rapporto tra personale e passeggeri, che prevede un membro dell’equipaggio a cabina, la crociera diventa così un’esperienza fluida dove le attese svaniscono: al bar il servizio è immediato e nei ristoranti la tecnologia interviene con discrezione per eliminare ogni segno di affollamento. Anche nei momenti di “tutto esaurito”, piccoli dispositivi intelligenti avvisano gli ospiti non appena il loro tavolo è pronto, trasformando quella che un tempo era una noiosa fila in un momento di libertà per passeggiare sul ponte o ammirare il riflesso della luna sulle onde. È questa fusione tra design d’avanguardia e calore umano a rendere ogni istante memorabile».

TUTTO SULLA SECONDA NAVE PRIMA PLUS

Seconda nave della nuova generazione Prima Plus Class, Norwegian Luna può ospitare fino a 3.565 passeggeri e dispone di 1.809 cabine eleganti e confortevoli, pensate per ogni tipo di viaggiatore: dai solo traveller alle famiglie, dalle coppie a chi cerca un’esperienza più lussuosa. Gli ospiti possono scegliere tra cabine interne, vista mare, con balcone e suite.

«Abbiamo un’area con le cabine per i clienti che viaggiano da soli, senza che paghino il supplemento singola, che dà diritto all’accesso a una lounge riservata, aperta 24 ore su 24 – continua il manager – a seguire le cabine interne, che possono essere doppie, triple e quadruple; le cabine esterne con oblò o finestra non apribile; quelle con il balcone e le club balcone che sono delle mini suite, fino ad arrivare alle suite vere e proprie per chi vuole viaggiare in maniera più esclusiva».

Al vertice dell’offerta si trova infatti The Haven by Norwegian, il concetto “nave nella nave” di Ncl, con cabine spaziose, aree pubbliche dedicate e un ristorante riservato agli ospiti Haven, oltre a un servizio di maggiordomo e concierge personalizzato per garantire la massima privacy e comfort.

A bordo di Norwegian Luna, la ristorazione è un viaggio nel viaggio con 17 opzioni culinarie. Gli appassionati di gastronomia possono scegliere tra numerose proposte culinarie. I ristoranti principali inclusi nel prezzo offrono menu a rotazione con piatti classici e specialità di ispirazione internazionale, oltre a un locale aperto 24H per snack e pasti informali. Tra questi l’Hudson’s, il Commodore Room e l’Indulge Food Hall, un concetto innovativo con nove stazioni gastronomiche che vanno dalle tapas spagnole alla cucina indiana, dai noodle alla rosticceria. Qui l’esperienza è smart: ci si siede a tavoli comuni e si ordina tramite iPad da diverse stazioni contemporaneamente, ricevendo i piatti quasi istantaneamente. Per chi cerca atmosfere più intime, la nave offre ristoranti di specialità come il Sukhothai, dedicato alla cucina thailandese con show cooking a vista, l’elegante Le Bistro per la cucina francese, Cagney’s, una steakhouse americana d’autore, oppure Onda by Scarpetta, il ristorante di pesce alla mediterranea, dove gustare pesce al sale e crudi in un ambiente raffinato che, nonostante le dimensioni maestose della nave, mantiene spazi contenuti per garantire la privacy.

LE ESPERIENZE DA FARE A BORDO

Progettata sia per famiglie sia per viaggiatori alla ricerca di esperienze più esclusive, Norwegian Luna offre un’ampia varietà di attività e opzioni. Tra i punti di forza c’è l’Aqua Slidecoaster, un’emozionante mix tra scivolo acquatico e montagne russe, recentemente nominato “Migliore attrazione/giostra per parchi acquatici” dall’International Association of Amusement Parks and Attractions; la nuova area Luna Midway, che propone uno spazio all’aperto in stile parco divertimenti con giochi ispirati al mondo del luna park e la Moon Climber, un percorso ad ostacoli che si sviluppa su più piani della nave pensato per bambini ed adulti . Ci si diverte anche nella Luna Game Zone, un’area che accoglie giochi retrò, tra cui uno sorta di biliardino ma in versione hockey, oltre ad esperienze di realtà virtuale all’avanguardia. Sport e divertimento si incontrano nel Glow Court, un complesso hi-tech con pavimento Led interattivo che durante il giorno è uno spazio di gioco dinamico e la sera si trasforma in un vivace club.

Non solo divertimento per i ragazzi. La Luna regala zone adatte per ciascun passeggero. Per chi cerca il relax, semmai versione adults only, sul ponte 17 c’è la Vibe Beach Club, un’area esclusiva alla quale è possibile accedere con un pass a pagamento, che ospita ampi lettini prendisole, idromassaggi e bar dedicato, oppure, per una esperienza davvero rigenerante, è possibile optare per la Mandara Spa, fiore all’occhiello della nuova linea di navi. Gli ospiti che acquisteranno il Pass Spa settimanale o giornaliero avranno a disposizione una Spa di due piani dotata di diverse saune, tra cui quella al carbone, la stanza del ghiaccio, la stanza del sale e numerose piscine tra cui quella salina galleggiante, che crea una sensazione di assenza di gravità per alleviare lo stress e permette di fare il bagno con antiossidanti nutrienti. Oltre all’area trattamenti, è possibile godere di una splendida vista a 180 gradi sull’Oceano nella suite termale dove lasciarsi coccolare da infusi e stuzzichini, abbandonandosi su dei nuovissimi lettini riscaldati, talmente accoglienti che viene voglia di portarseli a casa.

Immancabile l’intrattenimento a bordo. Dalle serate con piano bar a bordo piscina, alle stand up comedy o di intrattenimento musicale nei vari pub o piccoli bar disseminati tra i vari ponti della nave, fino ai mega show come “Elton: A Celebration of Elton John”, un tributo alla musica senza tempo della leggendaria icona britannica, e “Hiko: Innovation Meets Wonder”, uno spettacolo multimediale che combina design innovativo, acrobazie in stile circo e danza contemporanea che si svolgono nel grande teatro che, in tarda serata, si trasforma in una enorme discoteca.

BATTESIMO A MIAMI E CROCIERE AI CARAIBI

Dopo la traversata atlantica da Civitavecchia, Norwegian Luna arriverà negli Stati Uniti il 23 marzo, segnando il suo debutto ufficiale a Miami, la capitale mondiale delle crociere, e sarà battezzata ufficialmente il 27 marzo a PortMiami.

Durante il primo anno di servizio, Norwegian Luna avrà gli States come porto di base e proporrà crociere di 3/4 giorni alle Bahamas, oltre a itinerari di sette giorni nei Caraibi. Dall’11 aprile al 7 novembre 2026, la nave toccherà alcuni porti come Puerto Plata (Repubblica Dominicana) e St. Thomas (Isole Vergini Usa), oltre alla rinnovata Great Stirrup Cay, l’isola privata di Ncl alle Bahamas, che includerà un nuovo molo, una grande piscina e il nuovo Great Tides Waterpark, previsto per l’estate 2026.

A partire da novembre 2026, Norwegian Luna si sposterà verso i Caraibi Occidentali con scali a Roatán (Honduras), Cozumel (Messico) e Harvest Caye, la destinazione privata di Ncl al largo del Belize. Il 6 aprile 2027, poi, debutterà a New York, diventando la nave più recente del segmento contemporaneo a salpare da questo iconico porto. Offrirà crociere di 4/7 giorni alle Bermuda con pernottamenti al Royal Naval Dockyard.