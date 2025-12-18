Una versione di Travel Hashtag alla thailandese

Sono stati oltre 300.000 gli italiani che hanno scelto la Thailandia nel nel 2025. Su questa scia Travel Hashtag presenta un’edizione speciale del format dedicata al Paese del Sorrisso che si terrà il 30 gennaio all’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni di Roma.

«Il record di arrivi in Thailandia è un risultato storico che ci inorgoglisce e conferma la forza del mercato italiano – spiega Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente del Turismo Thailandese – Con questo evento vogliamo celebrare la crescita senza precedenti degli arrivi dall’Italia nel 2025 e rafforzare il dialogo con chi ogni giorno contribuisce alla promozione della destinazione».

Una mattinata di confronto dedicata ad agenti di viaggi, travel designer e a giornalisti di settore, con l’obiettivo di presentare le novità della destinazione e valorizzare il ruolo strategico delle agenzie, del tour operating e del trasporto aereo nella promozione e nella vendita della Thailandia.

Partner della manifestazione Condor Airlines: «Il nostro network, che include anche la Thailandia con collegamenti su Bangkok e Phuket, ci permette di supportare concretamente agenzie e operatori nel proporre soluzioni di viaggio competitive e di valore», specifica Lorna Dalziel, general manager Italy della compagnia aerea tedesca.

Supporta l’iniziativa anche il tour operator Master Explorer da oltre vent’anni un partner riconosciuto per le proposte di viaggio verso Stati Uniti e Giappone con un network di destinazioni che include il Sud-est asiatico, con la Thailandia come riferimento di una regione sempre più richiesta dal segmento nozze, come specifica il suo general manager Domenico Foggetti.

Con questa nuova iniziativa, Travel Hashtag Advisory conferma la propria vocazione a ideare format distintivi, capaci di generare sinergie tra destinazioni e operatori e di offrire nuove chiavi di lettura per interpretare le dinamiche del turismo internazionale. «I nostri format nascono per essere un veicolo di connessione al servizio del mercato – racconta Nicola Romanelli, founder di Travel Hashtag Advisory – Incontri in grado di accendere i riflettori su destinazioni, operatori e player del comparto, con un focus concreto su networking e contenuti ad alto impatto».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Travel Hashtag