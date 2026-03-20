Stretta Usa: visti su cauzione ora per 50 Stati

Con una sorprendente comunicazione pubblicata sul Federal Register la mattina del 18 marzo, il dipartimento di Stato americano ha aggiunto 12 nazioni al programma di cauzione sui visti, che prevede l’obbligo di versare una cauzione di 5.000, 10.000 o 15.000 dollari per ottenere un visto B-1/B-2, per soggiorni brevi per affari, turismo o cure mediche.

A partire dal 2 aprile, i cittadini di Cambogia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambico, Nicaragua, Papua Nuova Guinea, Seychelles e Tunisia rientreranno nel programma.

Questi Paesi si uniscono alle 38 nazioni già incluse nel programma Visa Bond: Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Costa d’Avorio, Cuba, Gibuti, Dominica, Fiji, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kirghizistan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Sao Tomé e Principe, Senegal, Tagikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia e Zimbabwe.

L’amministrazione Trump ha rilanciato il concetto di cauzione per i visti alla fine del 2025 nell’ambito di una più ampia stretta sui soggiorni illegali. Secondo gli ultimi dati del dipartimento di Stato, quasi il 97% dei circa 1.000 viaggiatori che hanno versato una cauzione, dallo scorso anno, ha lasciato gli Stati Uniti prima della scadenza del permesso di soggiorno autorizzato: un dato che Washington sbandiera come prova di deterrenza.

Gli avvocati specializzati in immigrazione replicano che i numeri sono troppo esigui per essere significativi e avvertono che la nuova estensione del sistema di cauzione colpirà le piccole e medie imprese, che dipendono da rapide visite negli Stati Uniti per concludere affari.

In pratica, la cauzione deve essere versata tramite bonifico bancario su un conto di deposito fiduciario del governo statunitense o consegnata tramite assegno circolare prima del colloquio del richiedente.

Se il visto viene rifiutato, la cauzione viene rimborsata; se il visto viene rilasciato, la cauzione viene trattenuta fino a quando i registri della dogana e della protezione delle frontiere statunitensi non confermano che il viaggiatore ha lasciato il Paese. I tempi di elaborazione per i rimborsi sono attualmente in media di sei-otto settimane.