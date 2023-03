Venerdì nero dei voli: disagi per lo sciopero del 17 marzo

Confermato per venerdì 17 marzo lo sciopero dei trasporti a livello nazionale dalle sigle Cub, Uiltrasporti, Ugl-Ta, Cgil e Flai Trasporti e Servizi. I sindacati agiranno, però, su regimi orari diversi nell’arco della giornata: si va da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 24 ore di mobilitazione. L’agitazione prevista investirà diversi aeroporti da Milano Linate a Roma Fiumicino, coinvolgendo oltre 100mila passeggeri.

Viste le modalità differenziate è consigliato agli utenti aerei di contattare direttamente la propria compagnia aerea per conoscere le eventuali riprotezioni.

Secondo quanto riportato dai media, Flai e Cub hanno confermato l’agitazione per 24 ore, in particolare su Linate. Mentre il personale dell’aeroporto di Pisa si fermerà per quattro ore (dalle ore 10 alle ore 14). Gli iscritti alla Ugl-Ta sciopereranno invece dalle ore 11 alle ore 15. Il personale Air Dolomiti, in particolare, dalle 13 alle 17; stessa fascia oraria per i dipendenti Atitech di Fiumicino. Il personale della società Gh Catania, invece, si fermerà dalle 10 alle 14. Gli iscritti al Cub resteranno in stato di agitazione dal 18 marzo al 5 aprile 2023.

Gli operatori del settore aeroportuale, continuano a scioperare da ormai un anno chiedendo a più riprese una retribuzione economica migliore, una modifica degli orari e delle condizioni logistiche.