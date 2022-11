Verso Fitur 2023: dieci sezioni speciali per il turismo di domani

La Fiera Internazionale del Turismo, Fitur 2023, che si terrà dal 18 al 22 gennaio presso Ifema Madrid, è un’edizione che dimostra ancora una volta la forza del settore, con una crescita stimata del 15% in tutti i parametri e un aumento del 30% nel caso dell’ambito internazionale e che conta con il sostegno di tutti gli agenti pubblici e privati della catena di valore dell’industria turistica.

Sarà una grande fiera rappresentativa della forza dell’ecosistema turistico nel mondo, che raggiungerà cifre di partecipazione molto vicine al suo record storico e che sarà un punto di riferimento sia nel calendario degli eventi internazionali che come hub con l’America Latina, rafforzandosi anche grazie alla capacità di resilienza sviluppata durante la pandemia e che contraddistingue Fitur, l’unica grande fiera internazionale del turismo che si è tenuta ininterrottamente.

Sostenibilità, specializzazione, innovazione e tendenze all’avanguardia saranno i temi centrali dei contenuti di Fitur, in linea con l’obiettivo della fiera di contribuire al rilancio e alla crescita dell’attività turistica. Inoltre, come di consueto, Fitur si incentrerà sulle aziende i primi tre giorni, dedicati esclusivamente al B2B (il 18, 19 e 20 gennaio) mentre la proposta B2C sarà concentrata nel fine settimana.

Dieci sezioni principali per rilanciare l’industria del turismo

Oltre alla partecipazione di aziende, Paesi e destinazioni, Fitur offrirà un percorso attraverso dieci sezioni principali che consentirà ai professionisti di conoscere e scoprire le opportunità di business offerte dai diversi segmenti correlati con l’attività turistica, rafforzando la proposta di valore della fiera.

Tra di esse, e come novità, Fitur presenta Fitur Sports, che, in collaborazione con l’Associazione Spagnola dei Produttori e Distributori di Articoli Sportivi Afydad, metterà in evidenza il potenziale del turismo sportivo come motore per uno sviluppo turistico sostenibile. Si rafforza anche la sezione Fitur Cruises dedicata al “turismo blu”, con un’ampia gamma di proposte B2B e B2C come punto di incontro per il settore crocieristico con porti, destinazioni turistiche e pubblico, e Fitur Mice, con un’agenda di meeting professionali per il turismo dedicato alle conferenze, che allarga il suo raggio d’azione ai buyer aziendali e associativi.