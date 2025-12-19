Viaggi al supermarket: il travel si allea con la gdo

Solo dieci anni fa erano fumo negli occhi per i player del turismo organizzato, oggi sono preziosi alleati nell’allargamento dei bacini di clientela. I brand dei supermercati che dominano la piazza della grande distribuzione, da Conad a Esselunga, da Eurospin alla Coop, fino a Lidl ed alla Carrefour venduta di recente, sono legati alla filiera della distribuzione turistica tradizionale attraverso accordi declinati in varie forme.

Ma è bene dire subito che si tratta di un fenomeno di nicchia, perché fino a oggi le performance commerciali dei viaggi venduti attraverso i circuiti della gdo non sono state poi così eclatanti: secondo recenti dati Marketer il volume d’affari si aggira intorno ai 250 milioni di euro, con un’incidenza pari al 2% del giro d’affari complessivo stimato nei viaggi organizzati.

Davvero poco rispetto alle potenzialità che riserva il settore e che potrebbero realizzare un business di ben altra dimensione. Stiamo infatti parlando di 11.000 supermercati dislocati sul territorio che rappresentano l’universo della gdo, che sono frequentati annualmente da 14 milioni di famiglie italiane.

Ovviamente, nonostante il fenomeno sia dimensionato, quasi tutti i grandi brand della gdo vantano attualmente accordi con t.o. o network di agenzie di viaggi, perché la grande distribuzione ha ormai invaso qualsiasi area d’affari.

DIVERSIFICARE I CANALI DI VENDITA È UN MUST COMMERCIALE

Spiccano in particolare consolidate partnership, quali quelle di Bluvacanze, come spiega Lorenzo Mazzuccheli, responsabile Progetti Gdo: «Abbiamo sviluppato tre piattaforme per la grande distribuzione: Carrefour Viaggi, Md Viaggi e Ard Discount Viaggi. L’obiettivo è quello di rendere il viaggio un servizio accessibile, riconoscibile e integrato nel quotidiano del cliente dei supermercati. Le persone si fidano del proprio punto vendita di riferimento per la spesa quotidiana e prenotano vacanze con la stessa semplicità con cui acquista un prodotto di largo consumo».

«Consolidare la presenza di Bluvacanze nella gdo – prosegue Mazzucchelli – rappresenta una leva strategica per diversificare i canali di vendita e avvicinare nuovi pubblici al turismo organizzato. Con Carrefour Viaggi abbiamo contrattualizzato un progetto che va avanti dal 2022. È chiaro che la cessione dell’insegna a New Princess apre una nuova fase: nei prossimi mesi avremo un’idea più chiara su come evolverà il servizio».

«C’è poi l’accordo con Md Viaggi che sta andando molto bene – osserva – Abbiamo costruito una piattaforma intuitiva, con offerte selezionate e assistenza dedicata e questo sta premiando. Infine il progetto più giovane, Ard Discount Viaggi, partito da meno di un anno e i primi risultati sono molto confortanti. Il target è diverso da quello di Carrefour o Md, ma per quanto riguarda la piattaforma manteniamo la semplicità e il medesimo modello. Dietro c’è l’expertise e la forza contrattuale del Gruppo Bluvacanze».

«Stiamo lavorando anche a un nuovo servizio viaggi – conclude Mazzucchelli – dedicato a un colosso della grande distribuzione nell’elettronica di consumo: sarà un progetto innovativo, con una forte componente digitale e una visione integrata tra brand, retail e consumer experience. Credo che il futuro del turismo di qualità passi anche da qui: dal rendere il viaggio un bene quotidiano. Oggi i consumatori accedono ai brand attraverso molteplici touchpoint. La grande distribuzione consente di intercettare persone attratte dalla praticità di un servizio integrato che unisce assortimento, accessibilità e immediatezza.

PER GDO E TRADE C’È UNA RECIPROCA CONVENIENZA

C’è poi la partnership di Conad (colosso da 131 miliardi di euro di fatturato) e con il potente network Welcome Travel Group (nell’orbita Alpitour-Costa Crociere) che ha reso possibile il decollo di HeyConad Viaggi. Da metà del 2024 oltre 1.300 agenzie di viaggi sono presenti nello store locator di Conad Viaggi, individuabili sul territorio come agenzie partner HeyConad tramite apposite vetrofanie.

Attraverso il portale Viaggi.Conad.it è possibile prenotare online una vacanza selezionando un’agenzia Welcome o Geo dallo Store Locator, chiedere di essere ricontattato dall’agenzia, supporto al servizio clienti Conad tramite live chat oppure recarsi fisicamente in agenzia dove, con l’utilizzo della Carta Conad, è possibile accedere alle proposte dedicate.

Di rilievo anche l’accordo della Coop con Gattinoni Travel, come spiega Mario Vercesi, amministratore delegato del noto brand dei viaggi: «L’accordo ha l’obiettivo di offrire ai soci e clienti Coop soluzioni di viaggio di qualità, personalizzate e accessibili. Il modello si basa su una sinergia tra il nostro know-how nel turismo organizzato e la capillarità della rete Coop, sfruttando sia il canale off line (oltre 300 punti vendita abilitati) sia il canale online attraverso il sito www.viaggiaredasoci.it».

«I mezzi – osserva ancora Vercesi – sono molteplici: si va dalle campagne commerciali dedicate con più brand o esclusive, con sconti su alcuni prodotti, ai concorsi, fino ai mezzi di comunicazione integrati (digital, radio, magazine, corner nei punti vendita…). A oggi i risultati sono molto positivi sulla parte offline, mentre stiamo lavorando a un piano comune con Coop per spingere l’online. Abbiamo registrato una buona risposta da parte dei soci Coop, soprattutto per le proposte legate al turismo esperienziale, ai viaggi di gruppo e alle destinazioni italiane. La fiducia nel brand Coop ha facilitato l’approccio al cliente, permettendoci di intercettare una fascia di pubblico che magari non si sarebbe rivolta a un’agenzia tradizionale».

Sull’importanza di questo marketplace Vercesi è molto esplicito: «Presidiare la grande distribuzione è strategico e significa uscire dai canali tradizionali e intercettare nuovi target, offrendo il viaggio come bene di consumo, accessibile e integrato nel vissuto del cliente. È un mezzo che ci consente di ampliare il mercato e di sperimentare formule commerciali innovative e diverse dal solito. Per noi questa partnership rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra due realtà italiane con valori affini: attenzione al cliente, qualità del servizio e radicamento sul territorio. Alleanze come questa sono fondamentali per costruire modelli sostenibili e inclusivi».

L’ASSET VINCENTE DELLE CARTE FIDELITY

Infine ci sono i casi di Eurospin con la New Business (che, secondo quanto riportato nella company profile presentata al recente fiera di Rimini, nel 2024 ha registrato circa 100mila viaggiatori-clienti) e la recente storia operativa della Lidl entrata nel mondo del turismo organizzato con l’agenzia MyTravelidea.

Altro caso è rappresentato dalla Esselunga con il brand Servizio Viaggi riservato ai titolari della Carta Fidelity e gestito dal tour operator Eurotours Italia con prenotazioni online e voucher contenenti bonus per sconti su viaggi e soggiorni. Come ci spiega Luca Colombo, amministratore unico di Italia Travel Marketing, la società che nel marzo di quest’anno ha rilevato le quote di Eurotours, pioniera nel 2009 di prodotti turistici nella Gdo in Italia, «siamo un’agenzia viaggi a tutti gli effetti con veri agenti di viaggio dipendenti assunti a tempo indeterminato».

«Semplicemente – dice – ci siamo specializzati nella vendita ai clienti di Gdo – banche, assicurazioni e società nel mondo delle Utilities – attraverso i nostri asset che sono tecnologia e personale competente e specializzato. Non abbiamo corner fisici nei supermercati, in quanto la nostra formula imprenditoriale è basata sulla gestione diretta del consumatore attraverso il nostro contact center (mail, telefono) composto da veri agenti di viaggi alle nostre dipendenze dirette. Nessun call center esterno».

«Abbiamo inoltre una tecnologia completamente proprietaria con oltre il 70% del prenotato online sui nostri siti web – conclude Colombo – Siamo il market maker per numero di aziende clienti e clienti finali e copriamo tutti i segmenti di mercato dall’entry level al tailor made, con pratiche da 100 euro fino a 120.000 euro. E da oltre 15 anni serviamo la Esselunga con la piattaforma esclusiva servizioviaggi.it. Il nostro focus è la contrattualizzazione diretta di servizi turistici in Italia (hotel, appartamenti, camping village, traghetti, autonoleggio e transfer) in Italia. Collaboriamo anche con una selezione dei migliori tour operator e siamo l’agenzia di contracting ufficiale di Eurotours International, uno dei maggiori operatori turistici nei mercati Dach (Germania, Austria e Svizzera)».