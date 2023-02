Viaggi d’affari, BizAway assume 150 risorse entro fine anno

La scaleup friulana attiva nel business travel BizAway ha avviato un massiccio piano di assunzioni che prevede un aumento di circa 150 risorse entro la fine del 2023.

I comparti interessati da questo incremento di personale saranno soprattutto i team product e sales, per la prima parte dell’anno, e il team di service e operation per il secondo semestre. Inoltre verranno ricercate figure specialistiche nei settori finance, accounting e people.

Sono diverse le posizioni per le quali è già avviato il processo di selezione per le sedi italiane della scaleup tra cui: backend engineer & team lead, che farà parte del team product e sarà responsabile dell’implementazione delle strategie, della supervisione, della distribuzione dei compiti e della definizione degli obiettivi; devops engineer, che farà parte del team product e si occuperà di tutte le fasi dello sviluppo software, dal coding al rilascio, oltre che di tutte le operazioni di aggiornamento e manutenzione; frontend engineer, che farà parte del team product e avrà la responsabilità di sviluppare nuove soluzioni orientate al cliente tramite lo sviluppo di interfacce utente, garantendo la fattibilità tecnica dei progetti.

E ancora: group reporting and treasury specialist, che farà parte del team accounting & administration e si occuperà di tutte quelle attività riguardanti la reportistica e la contabilità del Gruppo; It specialist, che farà parte del team It e il suo compito sarà quello di gestire l’installazione e la configurazione di hardware, software, sistemi, reti e altri dispositivi del computer, oltre che il monitoraggio e la manutenzione di sistemi e reti informatiche; junior customer success executive, che farà parte del team sales e si occuperà di gestire e far crescere il portafoglio di clienti, creando documentazione di onboarding e identificando le opportunità di crescita; tax and accounting specialist, che farà parte del team accounting & administration e si occuperà di predisporre il bilancio e supportare la chiusura del mese, assicurando il rispetto delle scadenze e garantendo gli adempimenti fiscali.

«Gli ultimi tre anni sono stati per noi molto significativi in termini di crescita e soddisfazione – afferma Luca Carlucci, ceo e cofounder di BizAway – Abbiamo raccolto tre round di finanziamento, rispettivamente da 2, 2,5 e 10 milioni di euro, aperto due nuove sedi a Vigo, in Spagna e a Scutari, in Albania, e registrato un tasso medio di crescita annuale del +300% dal 2020. Ogni traguardo è reso possibile dal lavoro che le nostre risorse svolgono ogni giorno con passione e con impegno e per questo sono estremamente grato a ognuna di loro. Il 2023 sarà per noi un anno di nuovi traguardi e nuovi progetti ed è per questo che abbiamo bisogno di investire ulteriormente sui nostri dipendenti».