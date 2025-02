Vietnam Airlines, tutto sul debutto del volo nostop Milano-Hanoi

Alla Bit di Milano Vietnam Airlines ha presentato il volo Milano Malpensa-Hanoi, che sarà operativo dal 1° luglio 2025.

La presentazione ufficiale del volo si è svolta il 10 febbraio scorso in fiera, presso lo stand del Vietnam alla presenza dei rappresentanti della compagnia aerea e dell’ambasciatore del Vietnam in Italia Duong Hai Hung. Un evento coinvolgente che ha accolto gli operatori del settore e la stampa tra musiche e danze tradizionali vietnamite.

Il nuovo collegamento nostop rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare i rapporti economici e turistici tra Italia e Vietnam, facilitando l’accesso a una delle mete emergenti del Sud-Est asiatico. Con tre voli settimanali da Milano Malpensa, Vietnam Airlines offrirà non solo un comodo accesso a Hanoi, ma anche efficienti connessioni verso altre destinazioni asiatiche chiave come l’Indocina, il Giappone, la Corea del Sud, la Thailandia, la Malesia e persino l’Australia.

Il collegamento sarà operato dal 1° luglio con un Boeing 787-900 con tre classi di prenotazione, Economy, Premium e Business, tre volte a settimana con l’obiettivo di portare a cinque le frequenze già dal 2026.

Negli ultimi anni, la domanda in Italia sulla destinazione Vietnam ha registrato una crescita esponenziale: rispetto al 2022, del 20% nel 2023 e del 30%-35% nel 2024, dati che confermano un interesse crescente degli italiani verso questa meta, attratti dalla sua cultura millenaria, dalle sue città vibranti e dalle sue spiagge paradisiache.

L’apertura di questa nuova rotta non è solo un’opportunità per gli italiani desiderosi di esplorare il Vietnam e le sue meraviglie, ma anche un’occasione per attrarre un maggior numero di viaggiatori vietnamiti in Italia, alla scoperta del patrimonio artistico, culturale e gastronomico del nostro Paese. Un ponte diretto tra due mondi che promette di intensificare scambi e sinergie nel segno del turismo e dello sviluppo internazionale.

Durante la cerimonia alla Bit di Milano, l’ambasciatore del Vietnam in Italia ha sottolineato un ulteriore vantaggio per i viaggiatori: chi sceglie il volo intercontinentale potrà usufruire di tariffe agevolate per le tratte interne in Vietnam e verso altre destinazioni strategiche del Sud-Est asiatico, rendendo il viaggio ancora più conveniente e accessibile, consolidando così il ruolo di Hanoi come hub strategico per i viaggiatori europei diretti in Asia-Pacifico.