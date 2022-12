Villaggio di Natale e snow park a Cinecittà World

Lanciare palle di neve, pattinare, scivolare sul ghiaccio e incontrare Babbo Natale in carne e ossa: anche a Roma si può. C’è questo e molto altro al Villaggio di Natale di Cinecittà World, inedita versione invernale del parco divertimenti del cinema e della tv, appena inaugurato e aperto al pubblico fino all’8 gennaio.

Basta varcare la soglia di piazza Cabiria per immergersi in un mondo fatato: la Cinecittà Street, con le sue case e i negozi che ricordano la Fifth Avenue, dà il benvenuto al parco, animato dalle più celebri musiche natalizie e dal Christmas Show, che va in scena alle 11 in punto. E lungo questa strada è allestito un mercatino, in stile tirolese, dove vengono serviti biscotti, vin brulè, crepe, waffle e cioccolata calda.

È l’inizio di un viaggio che prevede 14 attrazioni e spettacoli a tema natalizio, tra cui il musical “Natale a Cinecittà World”, previsto tutti i giorni al Teatro1.

Sempre sulla strada principale, laddove iniziano le luminarie “Polvere di stelle”, c’è il cuore pulsante della festa: la casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrare Santa Claus, timbrare la letterina, ricevere un suo autografo e scattare con lui una foto ricordo. Ai più piccoli è dedicato, poco più in là, anche il Truccabimbi Natalizio, che consentirà loro di trasformarsi nel proprio personaggio preferito.

Conciati alla maniera di elfi e supereroi, si potrà entrare nel Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d’Italia con pista di pattinaggio, scivoli e montagne di neve artificiale, dove costruire pupazzi e lanciare palle, proprio come in montagna.

Tra le attrazioni per i più grandi, la montagna russa virtuale I- Fly: indossando speciali visori si potrà volare sulla slitta di Babbo Natale senza staccarsi da terra. Emozioni da grande schermo, invece, con Gocce di Cinema, dove il pubblico potrà rivivere su un maxischermo ad acqua le scene dei film più belli di sempre.

Il parco resterà aperto anche nei giorni “rossi”: il 25 dicembre chi si registrerà sul sito e arriverà tra le 11 e le 11.30 potrà entrare gratis. Quel giorno Cinecittà World ospiterà la Santa Messa e organizzerà il Pranzo di Natale per i suoi ospiti, che potranno far visita alla grotta nel Presepe del Cinema, con Gesù coccolato dai più celebri supereroi.

Grande festa anche il 31 dicembre: per Capodanno sono previsti cenoni a tema, 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, concerti e grandi ospiti, discoteche e dj set, spettacoli dal vivo e fuochi d’artificio.

«Dopo il successo di Halloween con oltre 60mila presenze, vogliamo di nuovo stupire i nostri ospiti. Soprattutto in questo inverno cupo, abbiamo bisogno di vivere momenti belli con i nostri cari», commenta l’amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini.