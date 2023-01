Visit Monaco si affida a Interface Tourism Italy

Il Principato di Monaco chiama, Interface Tourism Italy risponde. Sarà l’agenzia di comunicazione integrata milanese, specializzata nel settore turistico, a gestire le attività di marketing, comunicazione e sviluppo trade di Visit Monaco sul mercato italiano nei prossimi dodici mesi.

L’incarico comprende attività riservate agli operatori del settore, inclusi i principali attori del comparto Mice, agenti e consulenti di viaggio. L’obiettivo strategico consiste nel tracciare un posizionamento sul mercato ben definito e consolidare la brand awareness della destinazione. Inoltre, sarà dato ampio risalto alla comunicazione e alle attività dedicate alla stampa, alla presenza digitale e alla gestione dei profili social.

Meta fra le più suggestive in Europa e tra le più gettonate sul mercato italiano, il Principato è tradizionalmente una località ricercata per una vacanza all’insegna del lifestyle, ma la mission è andare oltre gli stereotipi. La proposta, infatti, è di spostare il focus per andare alla scoperta di nuovi itinerari in un’area ricca di arte, cultura e manifestazioni.

«Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova collaborazione che va ad impreziosire il portfolio clienti, per noi rappresenta una sfida entusiasmante», annuncia con grande soddisfazione il ceo di Interface Tourism Italy, Serena Valle.

«L’obiettivo – spiega Valle – è quello di posizionare in una nuova veste il territorio monegasco e ispirare i maggiori player nel mercato e media attraverso attività di marketing e comunicazione. Monaco è una destinazione di prestigio che vogliamo far conoscere nei suoi lati più nascosti ma pur sempre preziosi».