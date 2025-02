Voli Brasile, ora Latam vola sulla Lisbona-Fortaleza

Importante novità nei cieli sudamericani: Latam Airlines opererà la rotta Lisbona-Fortaleza tra il 7 aprile e il 20 ottobre di quest’anno e si tratterà del primo volo diretto della compagnia tra la regione nordorientale del Brasile e l’Europa dal 2009.

L’annuncio è stato dato durante un incontro tra Latam Airlines e il governo dello Stato del Ceará, al quale hanno partecipato il governatore del Ceará, Elmano de Freitas, e il responsabile degli affari pubblici di Latam Airlines Brasile, Eduardo Macedo. Oltre alla nuova rotta, durante l’incontro si è discusso anche delle future opportunità di investimento della compagnia nello Stato.

Con un volo a settimana e una durata media di 7h30, la rotta sarà operata il lunedì con un aeromobile Boeing 787 (capacità di 30 passeggeri in cabina Premium Business, 57 in Economy+ e 213 in Economy). Il volo parte da Fortaleza alle 6.15 (ora locale del Brasile). In direzione opposta, partirà da Lisbona alle 18.30 (ora locale del Portogallo).

«Il Ceará – ha sottolineato il governatore del Ceará, Elmano de Freitas – è il punto più vicino all’Europa in Brasile. Questo nuovo volo di Latam Airlines tra il nostro Stato e Lisbona sarà essenziale per incrementare il turismo, stimolare nuove opportunità di business, generare più posti di lavoro e sviluppo economico per la popolazione. Ringrazio la compagnia aerea per aver riconosciuto l’importanza del Ceará sulla scena nazionale. Continueremo a lavorare per attrarre nuove frequenze nazionali e internazionali».

Da parte sua Eduardo Macedo, responsabile degli affari pubblici di Latam Brasile ha aggiunto: «Latam Airlines è consapevole del ruolo svolto dall’aviazione in Brasile, soprattutto in uno Stato importante come il Ceará. Per questo siamo sempre alla ricerca di opportunità per incrementare l’offerta di posti e voli in modo sostenibile, per sfruttare lo sviluppo del turismo e dell’economia del Nordest, collegando al contempo questa regione a Lisbona e all’Europa».

Latam Airlines è attualmente il principale operatore dell’aeroporto di Fortaleza (Ce), con circa 200 voli (atterraggi e decolli) a settimana. Inoltre, opera le rotte Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voli settimanali) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voli settimanali). Durante l’operatività settimanale della rotta, la compagnia attiverà 2 voli settimanali sulla rotta Fortaleza-Miami e un volo settimanale sulla rotta Fortaleza-Santiago, inaugurata nel 2024. Negli ultimi due anni la flotta di Latam Airlines in Brasile è cresciuta del 13%. Il risultato è l’integrazione di 25 nuovi aeromobili nel gennaio 2023.