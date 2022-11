Volonline incontra le adv a Napoli: «Sud Italia mercato vivace»

Il Gruppo Volonline incontra le agenzie di viaggi a Napoli. I tre brand Volonline, Teorema Vacanze e Volonclick danno appuntamento al trade partenopeo il 25 novembre a Napoli, e la serata, alla quale è prevista la presenza di 350 agenzie di viaggi del territorio, sarà anche l’occasione per dare l’annuncio ufficiale del trasloco della filiale del gruppo da Pozzuoli a Napoli, nel quartiere del Centro Direzionale Isola.

“Incontrarsi è la magia, non perdersi è la vera favola” è il titolo dell’evento che si svolgerà alla Gold Tower e che vede la presenza di partner quali Msc Crociere, Tap Air Portugal, Ente del Turismo delle Seychelles e Clikki, la polizza ricaricabile di Spencer & Carter.

Sarà l’occasione anche per il Gruppo Volonline di annunciare ufficialmente il trasloco dell’ufficio di Pozzuoli nella nuova filiale operativa di Napoli.

«Il mercato del Sud Italia è molto importante per Volonline e anche quest’anno ha confermato di essere particolarmente vivace, rappresentando attualmente il 24% del fatturato del gruppo – commenta Luigi Deli, founder & ceo di Volonline – La nostra forza è che siamo considerati alla stregua di un operatore locale grazie alla nostra struttura e organizzazione e al nostro personale in loco. La scelta di trasferire la filiale da Pozzuoli a Napoli conferma il nostro interesse e la nostra volontà di offrire un servizio ancora più accurato e capillare. Per questo evento abbiamo voluto al nostro fianco alcune delle realtà che credono come noi in questo mercato».

Tra i partner Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles, commenta: «Il 2022 si chiuderà con numeri importanti per Seychelles, in netta ripresa dopo le conseguenze della pandemia. La collaborazione con Volonline e Teorema Vacanze è un progetto articolato che prevede diverse attività. Il party di Napoli è un’occasione per incontrare agenti e partner e festeggiare un 2022 che ci ha regalato numerose soddisfazioni».

Per l’amministratore unico di Spencer & Carter Sandra Bianchini, «La nostra mission, che punta ad affiancare gli operatori mettendo a disposizione prodotti studiati e personalizzati su misura per loro e sempre più innovativi, sta proseguendo con le tempistiche previste e con standard di servizio elevati, fondamentali per rispondere in maniera adeguata alle esigenze in evoluzione di chi viaggia e dei t.o.».

Le agenzie di viaggi per Tap Air Portugal «sono da sempre un partner imprescindibile e siamo lieti di collaborare a questo incontro organizzato da Volonline e rafforzare ulteriormente le nostre collaborazioni», ha dichiarato Davide Calicchia, market manager Italia del vettore.