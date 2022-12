Volotea collegherà Olbia con Firenze, Lille e Barcellona

Volotea spinge sulla Sardegna e fa sapere che dal 21 aprile 2023 prenderà il via il nuovo volo esclusivo verso Lille e dal 26 maggio sarà possibile decollare alla volta di Barcellona. Ma non è tutto, dal 27 maggio, inoltre, i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere anche lo scalo di Firenze.

Il collegamento per Lille avrà una frequenza a settimana, ogni venerdì, e prevede un’offerta complessiva di più di 9.100 posti, pari a 58 voli. Per Barcellona è prevista una frequenza bisettimanale, ogni martedì e venerdì, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli. Infine, si potrà decollare alla volta di Firenze cinque volte alla settimana – ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica – con un’offerta totale di oltre 31.500 posti e 202 voli.

Grazie ai nuovi voli, salgono a 20 le rotte del vettore da e per lo scalo olbiense, 13 in Italia e 7 all’estero. «Annunciamo con grande entusiasmo l’avvio di tre nuove rotte alla volta di Barcellona, Lille e Firenze, mete diversissime tra di loro, ma accomunate dal grande potenziale turistico – ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – Dalla prossima primavera, i passeggeri in partenza da Olbia non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno decidere se organizzare una vacanza a Barcellona, cuore pulsante della Catalogna, o scoprire una deliziosa città come Lille, ricca di fascino e situata nell’Alta Francia, oltre a visitare le bellezze artistiche e culturali di Firenze, la città nobile. Infine, non va dimenticato che, oltre ai voli in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano Linate, durante il periodo invernale Volotea collegherà lo scalo di Olbia con Venezia, Verona, Bologna e Torino».