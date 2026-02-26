Volotea migliora la customer experience con Navitaire by Amadeus

Nuovo step nella collaborazione tecnologica della compagnia aerea Volotea con Navitaire, società del Gruppo Amadeus: il vettore offrirà soluzioni digitali di nuova generazione per semplificare e personalizzare l’esperienza di viaggio, con vere e proprie proposte su misura, attraverso una procedura di acquisto intuitiva e opzioni self service avanzate che facilitano la pianificazione e la prenotazione dei viaggi.

Nel dettaglio Alex de Jesús, chief experience officer di Volotea, ha spiegato: «La nostra collaborazione con Navitaire ci permette di sfruttare al meglio la tecnologia per migliorare il servizio offerto ai nostri clienti. Grazie a Navitaire Stratos, stiamo compiendo un ulteriore passo avanti nell’offrire ai nostri clienti esperienze di prenotazione più pertinenti e flessibili, migliorando la loro soddisfazione e, al contempo, rafforzando l’agilità e la resilienza dei nostri team, fondamentali per stare al passo con le aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori».

In particolare, Navitaire Stratos è un portfolio retail dinamico, cloud-native e digital-first che si avvale dell’intelligenza artificiale ed è stato progettato per garantire interazioni personalizzate e senza soluzione di continuità e un’assistenza immediata. Questa soluzione consente a Volotea di ottimizzare le proprie attività grazie a collegamenti fluidi con le compagnie aeree partner e a una perfetta integrazione con fornitori terzi quali, ad esempio, società di autonoleggio e piattaforme di prenotazione alberghiera. Offre inoltre la possibilità di adattarsi rapidamente alle richieste del mercato grazie a un’architettura open.

Da parte sua Maher Koubaa, evp travel unit & managing director Emea di Amadeus, ha commentato: «Volotea è una delle compagnie aeree low cost più innovative in Europa ed è un onore essere stati scelti per accelerare la sua trasformazione nel settore retail. Navitaire Stratos è progettato per potenziare le compagnie aeree lungimiranti e l’accordo dimostra come possiamo aiutare Volotea a raggiungere l’eccellenza nel settore retail e operativo».