Volotea, due nuove rotte internazionali

Volotea ha annunciato l’avvio di due nuovi collegamenti internazionali: Roma Fiumicino-Limoges e Venezia-Murcia.

«Continuiamo a investire nello sviluppo del network internazionale dall’Italia, uno dei nostri mercati più strategici», ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director della compagnia. «Il nostro obiettivo – aggiunge – è offrire ai passeggeri collegamenti diretti tra città europee di grande attrattività culturale e turistica, migliorando la connettività dei territori e contribuendo, allo stesso tempo, a generare nuovi flussi turistici incoming verso il nostro Paese».

DA ROMA A LIMOGES

Il primo collegamento a decollare sarà quello tra Roma Fiumicino e Limoges in Francia, operativo dal 23 maggio con due frequenze alla settimana, il martedì e il sabato, e un’offerta complessiva di oltre 14.000 posti in vendita. Questa novità si aggiunge al collegamento per Oviedo, già annunciato lo scorso anno e in partenza dal 31 marzo con tre frequenze settimanali, martedì, giovedì e sabato.

Nel 2026, sono 9 le destinazioni disponibili da Roma Fiumicino con Volotea: 1 in Italia (Olbia), 6 in Francia (Bordeaux, Brest, Limoges, Lourdes, Nantes e Strasburgo), e 2 in Spagna (Bilbao e Oviedo).

VENEZIA, ROTTA PER MURCIA

Dal 28 giugno, invece, si potrà volare da Venezia alla spagnola Murcia, due volte alla settimana, il mercoledì e la domenica, per un’offerta complessiva di oltre 7.500 posti. La nuova destinazione si inserisce in un più ampio piano di sviluppo previsto da Volotea a Venezia per il 2026. Infatti, per l’anno in corso è in arrivo un secondo aeromobile basato presso il Marco Polo e l’introduzione di nuovi collegamenti estivi verso la Grecia, con Corfù dal 27 giugno (una frequenza settimanale ogni sabato) e Rodi dal 2 luglio (ogni giovedì). A queste si aggiunge anche un rafforzamento della capacità su alcune rotte già presenti nel network veneziano, tra cui Olbia, che registrerà un incremento del 60% dei posti disponibili rispetto allo scorso anno, e Karpathos, la cui operatività raddoppierà passando da una a due frequenze settimanali.

Per il 2026, il network di Volotea a Venezia comprende 23 destinazioni verso 4 Paesi: 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria); 6 in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa); 8 in Grecia (Atene, Corfù, Karpathos, Mykonos, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante) e 2 in Spagna (Bilbao e Murcia).

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Volotea