Wizz Air basa il 17° aeromobile a Fiumicino

Non si può dire che Wizz Air non stia comunicando al trade il suo importante momento di espansione nel nostro Paese. Così, dopo le presentazioni di Torino e Milano, il 19 marzo è stata la volta di Roma, con l’annuncio fatto dal chief commercial officer Ian Malin, dell’allocazione del 17° aeromobile, A321Neo, alla base di Roma Fiumicino a partire da ottobre 2026, allocazione che genererà 500mila posti addizionali all’anno dallo scalo romano.

Annunciate, inoltre, nuove rotte da Fiumicino disponibili già da questo mese con le destinazioni Malta, Târgu Mureș e Košice, a cui seguiranno in aprile Oslo, Tallinn e Varna. Da giugno da Fiumicino si volerà a Chania, Cefalonia, Minorca, Oradea, Podgorica e Rodi, mentre dopo l’estate sarà operativo il volo per/da Dortmund.

Ian Malin ha dichiarato: «Qui a Roma stiamo creando un accesso diretto a nuove destinazioni, nuove esperienze, nuove storie da vivere e raccontare e nuove opportunità di viaggio a prezzi assolutamente accessibili».

Parallelamente al lancio delle nuove destinazioni internazionali, Wizz Air rafforza anche il network già esistente aumentando frequenze e capacità su alcune delle rotte più richieste da Roma con un maggior numero di collegamenti stagionali verso la Grecia e la Spagna e verso l’Europa centrale e orientale, potenziando le rotte verso Budapest, Cracovia, Danzica e Sofia, oltre all’aumento delle frequenze domestiche verso Lampedusa.