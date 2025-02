Wyndham: utili e ricavi in crescita, record in Borsa

Utili e ricavi in crescita per Wyndham Hotels & Resorts Inc., nel quarto trimestre del 2024. La società alberghiera che ha sede nel New Jersey, negli Stati Uniti, ha registrato un utile netto di 85 milioni di dollari, o 1,08 dollari per azione, in rialzo del 70% dai 50 milioni, o 60 centesimi per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. Escludendo le voci non ricorrenti, l’utile per azione è stato di 1,04 dollari, in rialzo del 14%, con il consensus di FactSet a 99 centesimi. I ricavi sono cresciuti dai 321 milioni dell’anno prima a 341 milioni, mancando però il consensus, fissato a 344,1 milioni. Nel 2024, la società ha registrato profitti per 289 milioni, o 3,61 dollari per azione, su ricavi di 1,41 miliardi. L’utile adjusted è cresciuto dell’8% a 4,33 dollari.

CAMERE E TASSO DI FIDELIZZAZIONE RECORD

La crescita del Revpar globale, ovvero il fatturato generato per camera disponibile – un importante indicatore utilizzato nel settore ricettivo alberghiero – è stata del 5% nel trimestre, rispetto a un anno prima, e del 2% nell’intero anno, a valuta costante. Negli Stati Uniti, il Revpar è cresciuto del 5% nel trimestre, risultando invariato nell’anno. Record di nuove camere a disposizione, 68.700 nel mondo, per un aumento annuale del 4%, con quasi 28.000 a disposizione solo negli Stati Uniti, per un’altra crescita del 4%. Il global retention rate, ovvero il tasso di fidelizzazione, ha raggiunto il 95,7%, un record.

OUTLOOK 2025 E MASSIMI IN BORSA

L’amministratore delegato, Geoff Ballotti, ha detto di prevedere che la società manterrà questo andamento, grazie all’aumento della domanda dei clienti nei segmenti intrattenimento e infrastrutture. Per il 2025, Wyndham prevede un utile adjusted tra i 4,66 e i 4,78 dollari, con le stime degli analisti fissate a 4,77 dollari. Il consiglio di amministrazione ha autorizzato un aumento dell’8% del dividendo trimestrale a 0,41 dollari per azione, a partire dal primo trimestre 2025.

Ieri, mercoledì 12 febbraio, il titolo di Wyndham al New York Stock Exchange (Nyse) ha guadagnato l’1,54% a 109,10 dollari, ai massimi storici, per una capitalizzazione di quasi 8 miliardi e mezzo; dall’inizio dell’anno, il titolo ha guadagnato circa l’8,2%.

Wyndham ha un network di circa 9.200 alberghi in 95 Paesi, con una disponibilità, grosso modo, di 872.000 stanze. Nel suo portfolio ci sono 24 brand alberghieri, tra cui Super 8, Days Inn, Ramada, Microtel, La Quinta, Baymont, Wingate, AmericInn, Hawthorn Suites, Trademark Collection e Wyndham.