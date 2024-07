A Barcellona il mega evento per i vent’anni di Vueling

Vueling, parte del Gruppo Iag, ha celebrato il suo ventesimo anniversario con un mega evento a Barcellona, negli spazi del parco divertimenti Tibidabo sull’omonimo monte, durante cui (abbiamo partecipato anche noi de L’Agenzia di Viaggi Magazine) i vertici della compagnia aerea spagnola hanno ripercorso gli sviluppi sul mercato parlando al contempo degli obiettivi futuri tra operatività, tecnologia e green.

Il primo volo di Vueling risale al 1° luglio 2004, sulla tratta Barcellona-Ibiza. In questi due decenni molti sono stati e continuano a essere i grandi traguardi raggiunti dal vettore, partito con una mini flotta di due aerei A320 su cinque rotte e 120 dipendenti.

Nel corso della serata catalana, lo scorso 20 giugno, il ceo di Iag Luis Gallego ha rimarcato il valore dell’hub di Barcellona e il peso dello sviluppo tecnologico: «Oggi Vueling è a tutti gli effetti una leader dell’innovazione e vogliamo continuare a farla crescere e a investirci, anche grazie al nuovo laboratorio dove lavoriamo con l’intelligenza artificiale. Barcellona ha un potenziale indiscusso e vogliamo espandere la connettività in Europa e nel mondo».

Tra le priorità di Vueling, ovviamente, c’è la sostenibilità. «È un percorso prioritario, siamo stati il primo vettore a volare con carburante Saf a Barcelona El Prat – ha aggiunto la nuova presidente e ceo di Vueling Carolina Martinoli, che ha preso il posto di Marco Sansavini ora alla guida di Iberia (anche lui presente al party sul Tibidabo) – Così come continueremo nell’obiettivo di democratizzazione del viaggio, espandendo la rete in virtù dell’operatività di oltre 120 aerei rendendola accessibile».

Per quanto riguarda l’Italia, in queste due decadi Vueling è diventata la compagnia aerea numero uno sulle tratte dirette a Barcellona e la seconda sul corridoio Italia-Spagna, passando dal servire una sola città, Roma (aggiunta al network e diventata in seguito, nel 2012, una delle sue basi strategiche in Europa), a essere presente in 15 aeroporti (Roma Fiumicino, Firenze, la seconda base internazionale italiana aperta sempre nel 2012, Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Comiso, Cagliari, Olbia).

Nel 2024, Vueling in Italia ha raggiunto numeri importanti in diversi aeroporti, come i 30 milioni di passeggeri a Roma Fiumicino e i 5 milioni a Venezia Marco Polo (dove opera dal 2006), e ha inaugurato o riaperto rotte strategiche, come la Comiso-Barcellona (novità assoluta, non solo per Vueling) e la Milano Linate-Barcellona (operativa fino al 2021).

A venti anni dalla fondazione, Vueling ha raggiunto quota 124 aerei, 250 rotte, 200mila voli operati all’anno e un organico di 4.600 persone.