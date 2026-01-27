Aica, Fabri rilancia: «Serve un Piano decennale per il travel»

Il cambio di passo annunciato dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, al Forum Internazionale di Milano convince la presidente dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Aica), Elisabetta Fabri: «Approviamo l’impostazione del governo: il turismo è riconosciuto come industria, ora serve un Piano decennale».

«Le linee programmatiche presentate da Santanchè – ha sottolineato Fabri – delineano un cambio di impostazione che condividiamo pienamente: questo comparto è riconosciuto come un settore industriale a tutti gli effetti, con obiettivi misurabili, strumenti dedicati e una prospettiva di medio-lungo periodo».

C’è un punto in particolare sul quale si sofferma Fabri: «L’intervento del ministro ha ricondotto l’intero sistema dell’ospitalità nell’ambito delle politiche industriali, affrontando in modo organico i principali nodi strutturali: il superamento del nanismo imprenditoriale, la necessità di favorire aggregazioni e filiere più solide, la definizione di un orizzonte di programmazione decennale, una rivalutazione del quadro fiscale per sostenere investimenti e competitività, il rafforzamento di formazione e competenze. Questi sono temi – osserva ancora – che come Confindustria Alberghi abbiamo posto con continuità al centro del confronto con le Istituzioni».

È necessario battere il ferro finché è caldo, auspica la presidente di Confindustria Alberghi: «La scelta di riconoscere il turismo non solo come servizio, ma anche come settore industriale è essenziale per dotare il comparto di politiche coerenti con il suo reale impatto economico, occupazionale e territoriale, valorizzandone il ruolo di piattaforma integrata con manifattura, agroalimentare, cultura, infrastrutture e innovazione».

Anche sul piano dell’undertourism, il focus del Forum, Fabri riconosce: la strada è quella giusta: «Riteniamo strategica l’impostazione illustrata sul riequilibrio dei flussi, sullo sviluppo dei piccoli Comuni, dei borghi, delle aree interne e delle isole minori, anche alla luce dei dati di crescita presentati a Milano. L’orientamento verso la destagionalizzazione, il contrasto all’undertourism e l’integrazione tra grandi destinazioni e mete emergenti è parte integrante di un modello industriale fondato su qualità, continuità dei flussi e sostenibilità economica dei territori».

Anche il richiamo del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sulla necessità di un piano industriale va nella stessa direzione di Confindustria Alberghi: «Siamo pronti – conclude Fabri – a contribuire alla costruzione di un quadro stabile di politiche industriali per il settore, trasformando le linee guida emerse dal Forum in strumenti operativi e obiettivi di sistema».