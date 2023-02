Air India, il volo diretto Milano-New Delhi è tornato

Air India ha ripreso i voli nostop tra Milano e Delhi. Il volo inaugurale Milano Malpensa-Delhi, AI138, è partito il 2 febbraio scorso dopo un evento celebrativo all’aeroporto di Milano Malpensa.

La compagnia aerea opera ora quattro volte alla settimana tra Milano e Delhi, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, con un aeromobile Boeing 787-8 Dreamliner di nuova generazione, dotato di 18 posti in Business Class e 238 in Economy Class.

Il servizio va a incrementare la connettività non stop tra l’Europa e l’India per i viaggiatori di piacere e per i business traveller.

«Con piacere e soddisfazione abbiamo dato il bentornato a Milano Malpensa ad Air India – ha detto Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea – Il vettore è fra le compagnie aeree in più rapida crescita e la sua decisione di dare priorità alla reintroduzione di Milano Malpensa conferma ulteriormente il forte interesse dell’industria turistica per le potenzialità del nostro bacino di utenza e per il nord Italia.