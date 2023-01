Assoviaggi, promessa di Rebecchi: «Più servizi e convenzioni per le adv»

Quarta puntata della serie “priorità 2023” delle associazioni del turismo organizzato. È la volta di Assoviaggi, sigla che fa capo a Confesercenti e il cui frontman è il presidente Gianni Rebecchi.

Dopo il successo dell’assemblea generale di fine anno della confederazione, con il videodiscorso della premier Giorgia Meloni e un parterre d’eccezione, tra cui i ministri del Turismo Daniela Santanchè, del Lavoro Marina Calderone e dello Sviluppo economico Adolfo Urso, l’associazione rappresentativa delle adv Assoviaggi punta incassare nuovi e validi risultati a breve termine.

«Nel 2023 – informa Rebecchi – potenzieremo ulteriormente la gamma di servizi e convenzioni per le agenzie di viaggi, con l’obiettivo di accompagnare, valorizzare e far crescere le imprese associate. Solo per citarne alcuni: la Mutua Hygeia, novità unica nel panorama associativo, il Fondo Garanzia Viaggi, il consorzio Innova Energia, lo sportello fiscale e lo sportello legale».

Ma lo sguardo del presidente è anche sull’intera filiera: «Siamo sicuri – riflette – che l’agenzia di viaggi, il negozio fisico qualificato, manterrà le proprie posizioni di mercato, nonostante la crescita dell’online che ha travolto le imprese di altri settori. La crisi globale e le difficoltà affrontate in questi anni hanno dimostrato l’enorme capacità di resilienza delle agenzie di viaggi e dell’intera filiera turistica. Lo dimostrano le agenzie estremamente professionalizzate attive nel turismo outgoing, ma anche le circa 2.000 realtà impegnate nell’incoming. L’augurio alla filiera è proprio questo: continuare sulla strada delle professionalità, del prodotto qualificato, dell’attenzione alle esigenze del cliente e all’innovazione, in grado di rendere le imprese ancora più resilienti e capaci di affrontare le sfide del nuovo anno. E poi ci auguriamo che il turismo organizzato, comparto trainante dell’intera economia italiana, sia davvero in cima alle priorità del governo e della politica».

Guardando infine al cliente finale, vero “patrimonio” delle imprese turistiche, Rebecchi osserva: «Ogni giorno il nostro lavoro è orientato a offrire ai viaggiatori le soluzioni migliori, cucite sulle esigenze di ciascuno. Non solo, il lavoro delle imprese qualificate sostiene e garantisce il cliente in tutte le fasi del viaggio, soprattutto in caso di problematiche, come ad esempio la cancellazione di un volo. In questo senso, ci adopereremo con il ministero del Turismo per la riattivazione del database Infotrav, vero e proprio albo degli operatori turistici che operano legalmente nel nostro Paese».

