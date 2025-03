Atmosphere Core aprirà in Piemonte la prima struttura europea

Atmosphere Core, brand dell’ospitalità con nove strutture alle Maldive e hotel e resort di lusso in pipeline in Sri Lanka e in India, entra per la prima volta in Europa e sceglie l’Italia dove aprirà nel 2026 Borgo Monchiero Heritage By Atmosphere, in Piemonte, nel cuore delle Langhe.

L’hotel nasce su un antico monastero del XVIII secolo, situato nel famoso territorio piemontese Patrimonio Mondiale Unesco, noto per alcuni dei più pregiati vini italiani, tra cui il Barolo e il Barbera, ed è una dimora di charme a tre piani in cima a una collina che dispone di 19 suite e camere dal design senza tempo e di una cappella privata, perfetta per celebrare cerimonie nuziali, elegantemente restaurata.

Per gli ospiti un ristorante principale con una raffinata cucina regionale, un’area termale con sauna, terapie a infrarossi e una cisterna in pietra restaurata trasformata in una jacuzzi privata, un giardino panoramico con piscina, luogo perfetto per immergersi nella bellezza delle Langhe e organizzare feste all’aperto.

La struttura è il luogo perfetto per eventi da organizzare nella sala capitolare sopraelevata, con terrazza e vista panoramica di colline e vigneti.

Commentando l’ingresso nel mercato europeo dell’ospitalità, Salil Panigrahi, managing director del Gruppo Atmosphere Core, ha dichiarato: «Mentre continuiamo a crescere e a coltivare relazioni con partner globali volte all’espansione, nell’ultimo anno abbiamo stretto rapporti con diverse aziende europee. In Italia, in particolare, l’azienda leader Bottega ha arricchito il nostro esclusivo Wine Program. Queste importanti collaborazioni hanno portato l’Italia all’interno di Atmosphere Core e viceversa, ora attendiamo con ansia il lancio della nostra prima destinazione in Europa nel 2026».

I proprietari di Borgo Monchiero, Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti, così raccontano la collaborazione con il brand: «Quando abbiamo cercato un albergatore, le ambizioni di Atmosphere Core di espandersi a livello internazionale con il brand Heritage by Atmosphere rispecchiavano perfettamente i nostri progetti. Avevamo bisogno di un operatore affermato con grandi idee ma sensibile al valore dell’autenticità. La decisione è stata molto facile e ora ci prepariamo ad accogliere gli ospiti il prossimo anno».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Atmosphere Core