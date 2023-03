Colombia, chiude anche Ultra Air: stop a tutti i voli

Dopo Viva Air un’altra compagnia aerea low cost in Colombia chiude in maniera repentina tutte le sue operazioni. Nel giro di pochi giorni, infatti, Ultra Air ha prima trovato l’accordo per la vendita a JetSmart, poi ha rivelato le sue difficoltà finanziarie e ieri, 30 marzo 2023, ha infine deciso di cessare tutte le sue operazioni e mettere gli aerei a terra.

Ultra Air possiede 6 aeromobili A320 e operava all’interno del network domestico colombiano da poco più di un anno. Il vettore era peraltro in attesa di una ricapitalizzazione da parte degli azionisti.

Ieri, però, con un messaggio sul suo sito web Ultra Air ha annunciato lo stop sostenendo di non essere più in grado di affrontare “l’aumento dei costi dovuti alla situazione macroeconomica, al prezzo del carburante e al tasso di cambio con il dollaro Usa che hanno provocato la crisi finanziaria degli ultimi due mesi”.

“Nonostante gli sforzi fatti dai nostri investitori e le richieste di aiuto al governo colombiano attraverso il fondo nazionale di garanzia, Ultra Air non puà continuare a operare e chiede scusa a tutti i dipendenti, i clienti e i fornitori”, sostiene la nota del vettore.

Un ulteriore fattore decisivo per la chiusura di Ultra Air sarebbe da addebitare proprio alla sospensione delle operazioni operata da Viva Air, terza compagnia aerea del paese sudamericano.

“Dopo la sospensione, i fornitori industriali e i lessors di aeromobili si sono allarmati e hanno iniziato a esigere pagamenti immediati e anticipi su servizi necessari per le operazioni: una situazione inusuale nella nostra industria”, rimarca il vettore.

In soccorso ai passeggeri lasciati a terra da Ultra Air sono arrivate le riprotezioni e le tariffe agevolate da parte di Latam Airlines e Avianca.