Costa Crociere forma 1.800 agenti con i C|Training Days

Costa Crociere apre l’anno rafforzando il suo già importante impegno al fianco delle agenzie di viaggi. Lo fa con il lancio dei C|Training Days, un articolato programma di incontri dedicato ai partner della distribuzione che si configura come un tour formativo capillare che attraverserà tutta Italia fino al 4 febbraio e coinvolgerà 30 città, 60 sessioni di formazione, 1.800 agenti e 240 ore complessive di training.

L’iniziativa ha l’obiettivo di condividere la visione e la strategia di Costa per il 2026, raccontare la nuova campagna di comunicazione e commerciale, presentare e approfondire le incentivazioni pensate per incrementare il valore e il guadagno delle agenzie. Durante gli incontri, la forza vendite sarà impegnata a fornire informazioni, spunti operativi e strumenti di storytelling utili a raccontare in modo efficace e distintivo l’esperienza di vacanza Costa. Al centro dei contenuti formativi le unicità del prodotto come le Sea & Land Destinations, la qualità della proposta gastronomica e l’ospitalità offerta dal brand.

Durante i C|Training Days verranno inoltre presentati i numerosi strumenti e tool digitali messi a disposizione degli agenti.

«Gli appuntamenti sul territorio appena avviati rappresentano la migliore espressione della collaborazione con gli agenti di viaggi, partner strategici che da sempre accompagnano le nostre scelte commerciali – dichiara Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere – Il canale agenziale, quindi, è e resta centrale: vogliamo essere il punto di riferimento in termini di servizi e formazione. Abbiamo un prodotto eccezionale, riconosciuto dai nostri ospiti e dai partner della distribuzione, e delle unicità che solo Costa è in grado di offrire. Per questo motivo investiamo costantemente nella formazione delle agenzie, che sono da sempre i nostri primi ambasciatori. Accanto alle pillole di e-learning della C|Academy, torniamo in presenza proprio con i C|Training Days per offrire strumenti utili a raccontare al meglio l’esperienza di vacanza. Oggi i clienti sono sempre più informati e veloci nel reperire dati: il nostro obiettivo è supportare le agenzie affinché siano riconosciute come i migliori consulenti per una vacanza con noi».

