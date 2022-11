Costa Crociere lancia il contratto commerciale 2023

Costa Crociere sceglie il roadshow itinerante “Insieme per creare valore” in corso in questi giorni per presentare in anteprima a oltre 1.500 agenzie di viaggi C-Value, il nuovo contratto commerciale 2023.

Obiettivo della compagnia è “confermare l’importanza strategica della distribuzione, aumentare le opportunità commerciali per il canale trade, candidarsi come il principale e più innovativo fornitore di servizi per rendere ancora più solida e di valore l’attività della rete distributiva”.

Valido dal 1° dicembre 2022 e strutturato in continuità con il contratto di valore lanciato nell’aprile 2021, C-Value introduce una nuova profilazione dei partner effettuata sulla base di un’attenta selezione delle agenzie di viaggi.

Oltre ai due cluster già presenti – Costa Point, destinato ai punti vendita fidelizzati che esprimono produzioni consistenti, e Costa Dealer, per le agenzie con volumi di fatturato più contenuti ma con interessante potenziale di crescita – il nuovo contratto prevede un ulteriore terzo cluster, Costa Point Excellence. Ideato ascoltando bisogni ed esigenze dei migliori partner della distribuzione, è destinato ai punti vendita storicamente legati a Costa e che esprimo volumi di vendita eccellenti.

Valore, reciprocità e innovazione saranno i tre pilastri di C-Value e della nuova segmentazione: le agenzie disporranno di accordi più solidi e remunerativi e di una gamma di strumenti e servizi più ricca e personalizzata, grazie al nuovo programma C-Value Servizi. Tra i vantaggi previsti, alcuni significativi benefici deriveranno dai nuovi piani di comunicazione integrata, dalla possibilità di essere più visibili sia sul territorio che online e dall’opportunità di incrementare i volumi delle vendite e la redditività grazie a nuovi, potenti strumenti di comunicazione sui social media.

Il nuovo contratto offrirà, inoltre, un programma di incentivazione più premiante, caratterizzato da un sistema commissionale che remunererà in modo adeguato le vendite di qualità e offrirà guadagni più elevati in base al valore della prenotazione. Ad affiancarlo, ci saranno anche il nuovo Segui-C, che consente ai partner di guadagnare tutto l’anno a fronte del raggiungimento di obiettivi predefiniti, e il nuovissimo programma loyalty C-Premia. Quest’ultimo rappresenta una novità pensata per premiare e coinvolgere, incentivandoli, i singoli agenti di viaggi, che avranno la possibilità di scegliere il proprio premio all’interno di un ricchissimo catalogo.

Tra i plus, diversificati in base al modello di servizio, la novità principale a supporto della comunicazione B2B2C sarà Red Hab, piattaforma di gestione della comunicazione sui social, per essere più efficaci, più organizzati e più veloci. E, poi, ancora il sistema di geolocalizzazione del punto vendita sul sito Costa, il potenziamento dei servizi di formazione erogati attraverso la Costa Academy e dei tool digitali di prenotazione e informazione, oltre al rinnovamento dei materiali per l’allestimento dei punti vendita.

Per poter godere dei vantaggi previsti dalla nuova profilazione, alle agenzie partner verrà richiesto l’impegno a portare a termine con successo attività fondamentali per sviluppare compiutamente le opportunità commerciali, tra le quali il completamento dei percorsi formativi, la corretta e puntuale esposizione dei materiali promozionali e l’utilizzo dei canali di prenotazione digitali.

«Il contratto C-Value 2023 sarà in continuità con l’attuale contratto di valore. Ascoltando con attenzione i nostri partner della distribuzione abbiamo lavorato, però, per renderlo ancora più ricco e personalizzato, con l’obiettivo di migliorare e qualificare ulteriormente il rapporto con le agenzie di viaggi, che rappresentano da sempre il canale distributivo più importante nella strategia di Costa Crociere – spiega Riccardo Fantoni, direttore vendite di Costa Crociere – Il nuovo programma C-Value Servizi prevedrà tantissimi servizi base per tutti e un’ulteriore serie a scelta per i nostri migliori partner, Costa Point e Costa Point Excellence, con l’obiettivo di rappresentare per le agenzie di viaggio il principale partner di servizi innovativi e di qualità per raggiungere i risultati attesi, a vantaggio di tutta la filiera».