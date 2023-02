Costa, tutti i premiati di Protagonisti del Mare

I Protagonisti del Mare brillano a bordo di Costa Smeralda nella notte di Sanremo. Sono 120 gli agenti di viaggi premiati da Costa Crociere nel corso della 27ª edizione dell’appuntamento più importante dedicato ai partner della distribuzione, tornato dopo tre anni con la crociera-evento nel contesto speciale di Sanremo nella settimana del Festival della canzone italiana.

Ad aprire la serata un’ospite d’eccezione come Bebe Vio, la campionessa paraolimpica che oltre a essere una grande appassionata di crociere Costa e un eccezionale modello di leadership, incarna anche valori come dedizione, risultati e professionalità che definiscono alcune delle 17 categorie di premiazione.

Oltre alle agenzie che si sono distinte per le migliori performance a livello regionale, a livello nazionale sono state premiate:

Tutto Colorato Viaggi – Miglior Agenzia Sales Sprint 2022

Di&Gi Viaggi – Miglior Agenzia Costa Extra

Il Genio dei Viaggi – Miglior Agenzia Early Booking

Adesso Sole – Miglior Agenzia Vendite di Valore

Sogni ed Emozioni Viaggi – Miglior Agenzia Vendite Gruppi

Oasi e Miraggi – Miglior Agenzia Vendite Individuali

Destinazione Sole – Miglior Agenzia Vendite Totali

Agenzie Top Ten: Ali&Sof Viaggi, Kibo Viaggi, 4 u Travel, Ormas Viaggi, Polaris Viaggi, Il Salotto dei Viaggi, Erebus, Sagist Viaggi, Zuccalà Travels, Adularia Viaggi

Agenzie Over the Top: Vi.def, Stat Viaggi, Andirivieni Travel, Viaggi Lisippo, Caputo Viaggi, Lory Viaggi, Volare Together, I Viaggi del Principe, Fisicara Viaggi

Agenzie Over the Top History: Osiris Travel, Il Vagero, Adda Viaggi, New Feeling Viaggi, Conca d’Oro Viaggi, Agua Travel.

Riconoscimenti sono poi stati attribuiti anche ai Networks Welcome Travel, Geo Travel, Gattinoni Mondo di Vacanze, Robintur; alle online travel agency Taoticket, Crocierepiù, Cruiseline; alle testate giornalistiche trade, ai cruise blogger e ai fan club.

Per Costa Crociere, oltre a confermare la centralità del canale trade nelle strategie commerciali della compagnia, Protagonisti del Mare rappresenta un’importante occasione per consolidare ulteriormente la relazione con i top partner. A oggi sono 2.500 i Costa Point, i punti vendita fidelizzati che esprimono produzioni consistenti, e circa 400 i Costa Point Excellence, le agenzie storicamente legate a Costa e che esprimo volumi di vendita eccellenti.

Si tratta dei migliori partner della distribuzione, che hanno saputo cogliere le numerose iniziative commerciali, gli incentivi, i servizi messi a loro disposizione dalla compagnia e ulteriormente potenziati con C-Value, il nuovo contratto commerciale 2023 che, a circa due mesi dal lancio, sta già producendo risultati interessanti.

Uno dei pilastri del nuovo contratto è il programma di incentivazione C-Premia studiato per riconoscere e premiare i singoli agenti di viaggi. Per ogni prenotazione effettuata all’interno del sito costaextra.it fino al 31 maggio 2023 su tutte le crociere con rientro entro il 30 novembre 2023, si possono accumulare crediti da convertire in gift card spendibili in prodotti, servizi, buoni carburanti, ricariche da scegliere in un catalogo di oltre 580 brand. Un’iniziativa che sta riscuotendo un buon successo a giudicare dal trend in costante crescita delle iscrizioni di nuovi agenti.

«Il nuovo posizionamento del brand Costa, i continui investimenti sul prodotto e sulla comunicazione, come il lancio del nuovo spot, ci consentono di differenziarci nel modo in cui comunichiamo e di sostenere concretamente il business degli agenti di viaggi – ha affermato Carlo Schiavon, country manager di Costa Crociere – Notiamo che questo nuovo linguaggio di comunicazione si riflette positivamente sulle agenzie che conquistano nuovi segmenti di mercato. E’ cambiato il modo di spiegare il prodotto e anche la clientela si sta ringiovanendo».

Proprio per supportare gli agenti nell’intercettare nuovi target è stata lanciata Red Hab, un’innovativa piattaforma che semplifica, organizza e velocizza la gestione della comunicazione B2B2C sui social network. Praticamente un social media manager virtuale, con un piano editoriale costantemente aggiornato di post per Instagram e Facebook a disposizione dei Partner Costa Point e Costa Point Excellence, che possono scegliere di personalizzarli, modificando il messaggio e la data di pubblicazione.

«Costa Crociere è molto presente nei punti vendita fisici, ora lo sarà sempre di più anche nei touch point digitali. – ha commentato il direttore commerciale, Riccardo Fantoni – Già svariate centinaia di agenti hanno adottato questo sistema e ne vediamo il valore nell’amplificazione del messaggio sul loro territorio e presso le loro audience. Se insieme comunichiamo, siamo più forti. Con gennaio abbiamo riscontrato un cambio di passo importante, parlando con i nostri partner in questi giorni si respira un clima di euforia e se il buongiorno si vede dal mattino, ci sono i presupposti su cui costruire un percorso improntato, ancor più che in passato, su una sinergia capace di generare valore per tutta la filiera».