Crociere vietate ai minori per Oceania Cruises
09 Gennaio 12:33 2026

Oceania Cruises inaugura il nuovo anno con una decisione storica: dal 7 gennaio crociere vietate ai minori, ovvero la compagnia accoglierà esclusivamente ospiti di età pari o superiore a 18 anni per tutte le nuove prenotazioni per viaggi futuri, elevando l’atmosfera a bordo e rispondendo alle preferenze dei suoi ospiti.

La compagnia ha specificato che tutte le prenotazioni esistenti effettuate prima del 7 gennaio 2026, che includono viaggiatori di età inferiore ai 18 anni, saranno pienamente onorate, garantendo una transizione senza soluzione di continuità e premurosa per gli ospiti stimati.

La scelta per una politica adult only è figlia di approfondite ricerche di mercato tra gli ospiti della compagnia che hanno costantemente dimostrato di preferire Oceania Cruises per la sua atmosfera serena, il servizio sofisticato e il ritmo senza fretta, tratti che sono molto ricercati e apprezzati dai viaggiatori maturi e benestanti. Inoltre le navi e l’esperienza a bordo non sono progettate per i bambini o i viaggi multigenerazionali.

Secondo quanto specificato da direttore commerciale della compagnia, Nathan Hickman, diventare una linea per soli adulti aiuta a standardizzare l’esperienza a bordo su tutti gli itinerari e consente ai consulenti di indirizzare meglio i clienti verso l’esperienza di crociera che si adatta alle loro esigenze.

In generale, le compagnie di crociera di lusso e di alto livello tendono ormai ad avere sempre meno bambini e adolescenti a bordo, rispetto alle compagnie più commerciali, però solo due fino ad oggi lo vietano: Viking e Virgin Voyages e Oceania ora è in questo club ristretto.

«Riconosciamo che questo è un cambiamento piuttosto grande, e penso che sia un buon cambiamento. È esattamente ciò che i nostri ospiti hanno indicato di volere», ha sottolineato Hickman.

