Elon Musk torna alla carica con il treno supersonico Hyperloop

Cento ne pensa, cento ne fa. E chi se non Elon Musk? Tra le tante trovate del miliardario, di fatto ormai braccio destro di Donald Trump, ce n’è una nata qualche tempo fa, che il visionario imprenditore ha proposto all’Unione europea: la realizzazione di un treno futuristico ad altissima velocità, l’Hyperloop.

Un treno supersonico in grado di rivoluzionare il sistema di trasporti via terra, che potrebbe consentire alle persone di percorrere in pochi minuti tratte che oggi richiedono ore di viaggio. Un progetto ai limiti del fantascientifico, ideato nel 2013 dallo stesso Musk, ma poi abbandonato definitivamente nel 2023. O almeno così sembrava, perché ora il magnate ha riaffermato la sua intenzione che Hyperloop si possa fare e che possa viaggiare in Europa, per fare concorrenza alle compagnie aeree sulle rotte a breve distanza.

Così il progetto è finito nel registro dell’Unione europea, dove è stato presentato come un’alternativa più efficiente e sostenibile ai voli convenzionali.

Secondo la documentazione pubblica dell’Ue, riporta Preferente, l’11 settembre 2024, i rappresentanti di Hyperloop avevano già incontrato Wopke Hoekstra, Commissario europeo per il clima, le emissioni nette zero e la crescita pulita e Pablo Fábregas Martínez, membro del gabinetto della stessa commissione.

MA COS’E’ HYPERLOOP?

Innanzitutto, è un marchio registrato per il trasporto ad altissima velocità di persone e merci all’interno di capsule posate su tubi d’acciaio. Il treno del futuro, a levitazione magnetica, in pratica consiste in un sistema di tubi sigillati a bassa pressione d’aria, in cui le capsule possono muoversi senza resistenza, raggiungendo velocità vicine ai 1.200 km/h. Questo sistema promette di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza su distanze fino a 1.500 chilometri.

Il progetto, quando fu proposto da Musk, doveva essere un’alternativa più veloce alla rete ferroviaria già ad alta velocità della California, e avrebbe dovuto collegare San Francisco a Los Angeles in appena trenta minuti.

Ma l’obiettivo di Musk era, ed è, rendere l’idea del viaggio superveloce economicamente vantaggiosa, però, proprio gli alti costi previsti per la realizzazione di Hyperloop – perfino il miliardario Richard Branson, che nel 2017 aveva acquistato una piccola quota del progetto si era tirato fuori – problemi legati alla sicurezza dei futuri passeggeri e una visibilità mediatica che negli anni era calata, avevano obbligato Musk a fare un passo indietro e gli Stati Uniti hanno abbandonato il progetto in cui invece altri creduto continuando a svilupparlo con nuove diverse società e consorzi nati per l’occasione.

LA SECONDA VITA IN EUROPA E ITALIA

Come ha fatto una cordata di aziende europee, che ha creato il Centro Europeo Hyperloop, in Olanda, dove prosegue lo sviluppo dei primi treni e dei cilindri che costituirebbero lo scheletro di questa nuova tecnologia al servizio della mobilità. L’obiettivo dichiarato è quello di poter realizzare i primi collegamenti tra città nel 2030.

Anche l’Italia è rimasta affascinata dall’idea del treno a forma di tubo superveloce, tanto che a marzo 2022 il Governatore del Veneto, Luca Zaia, aveva annunciato che la sua Giunta aveva firmato il protocollo d’intesa con il Ministero delle infrastrutture, la Regione e Cav-Concessioni autostradali venete per l’inizio di una sperimentazione con tecnologie Hyperloop tra Verona e Venezia.

E ora, a distanza di oltre dieci anni, ecco che rispunta l’ideatore originale di Hyperloop, Musk, che pensa bene di registrare la sua azienda nell’Unione europea, come lobbista, stabilendo nuove partnership per promuoverlo di nuovo.