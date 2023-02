Enit-Trenitalia, prove tecniche di alleanza in vista di Itb Berlin

Sotto il cielo di Berlino, in occasione di Itb 2023, si celebrerà l’importante partnership Enit-Trenitalia che si ispira ai concetti di sostenibilità e mobilità integrata per ottimizzare le visite turistiche nel nostro Paese. Le prove tecniche di questa nuova alleanza si sono avute con la condivisione della campagna #ThisIsIschia, a cui si aggiunge ora l’offerta Trenitalia con sconti fino al 70% su Frecciarossa e Frecciargento da e verso Napoli con una mobilità integrata assicurata dal voucher combinato treno+traghetto per raggiungere l’isola.

Una sinergia enfatizzata da Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit: «Dobbiamo camminare gli uni affianco agli altri, su molti mercati esteri l’obiettivo sarà partecipare insieme ai grandi eventi fieristici. Dare una immagine unica e compatta, in modo che tour operator, agenzie di viaggi e gli turisti possano percepire un’offerta onnicomprensiva, dal come arrivare in Italia, al come muoversi nella Penisola, fino a cosa andare a vedere e cosa mangiare».

Concetti condivisi da Luigi Corradi, ad e direttore generale di Trenitalia: «Il nostro Paese non ha ancora sfruttato al massimo i vantaggi di un made in Italy dinamico, che vede protagonisti anche i Frecciarossa. Dobbiamo fare una operazione molto semplice: prendere le nostre eccellenze e metterle insieme. Enit può fare da aggregatore e questo può rappresentare una svolta decisiva per tutto il sistema-Italia.»

Sempre in tema di strategie, Jelinic ha aggiunto: «Possiamo parlare in modo finalmente concreto di sistema: le istituzioni e gli attori della mobilità giocano insieme e fanno squadra per favorire il comparto turistico, facendosi interpreti di quella che è anche una visione politica».

Premessa a questa operazione i buoni risultati del 2022, anno certamente positivo con il ritorno di turisti domestici e internazionali.

«I trend riscontrati finora – ha evidenziato Jelinic – specialmente se si guarda al livello delle prenotazioni dagli Stati Uniti, inducono a pensare che già dal 2023 si tornerà ai livelli pre pandemia e forse potremmo anche riuscire a fare meglio. Ma gli utenti turistici stanno cambiando, ci sono nuovi comportamenti di viaggio».

E con oltre 1 milione di passeggeri al giorno e 400 milioni di viaggi in treno, le ferrovie si candidano a essere il protagonista della mobiltà turistica di questo anno di pieno rilancio, come ha ribadito Corradi :«I risultati del 2022 sono stati frutto di un lavoro di gruppo e il 2023 andrà ancora meglio. Condivido l’ottimismo del ministro Santanchè riguardo ai numeri. Noi stessi riscontriamo che sempre più persone vogliono muoversi in treno per turismo: nel recente passato il 60% degli utenti che si muoveva sulle Frecce lo faceva per business, e solo il 40% per leisure; ebbene, dallo scorso anno, questa ripartizione si è invertita e abbiamo un crescente numero di passeggeri che usa la ferrovia per turismo. Per questo vogliamo mettere al centro del nostro business il passeggero, e in particolare il turista, rispondendo ai suoi bisogni, come ad esempio i bagagli ingombranti per cui ottimizzeremo il servizio door to door».

Jelinic ha poi aggiunto: «Anche l’Enit farà la sua parte e tornerà a fare quella che è la sua vocazione primaria, ovvero la promozione all’estero: con 28 sedi nel mondo e tre nuovi punti strategici da aprire nel 2023, tra cui un ufficio Enit in Uzbekistan. Stiamo cercando anche mercati alternativi, consolidando quelli forti come Usa e Sudamerica. Dovremo puntare anche su bacini di traffico che tendono a permanenze più lunghe, con una capacità di spesa notevole. Cercheremo di promuovere il sistema Paese in modo efficace, facendolo insieme ad attori come Trenitalia».

In tale contesto, anche i viaggi ferroviari in orario notturno torneranno ad avere un ruolo strategico, come ha sottolineato Corradi: «Stiamo aumentando i servizi all’estero sfruttando anche percorrenze notturne. I risultati del Frecciarossa che unisce Milano a Parigi in 7 ore sono stati eclatanti: abbiamo riempito questo treno già dal secondo giorno di operatività. Abbiamo registrato incrementi enormi anche sulla Svizzera, oltre che in Austria e Germania. E spingiamo sul trasporto internazionale combinato aereo+treno. Tra le novità, poi, la tratta Roma-San Candido che presto sarà di nuovo una realtà operativa molto efficace, con un transfer notturno che porterà tante persone dalla Capitale direttamente sulle piste da sci. E per soddisfare la clientela stiamo investendo molto sui nostri mezzi, grazie anche al Pnrr: abbiamo ricevuto 200 milioni di euro e ben 150 saranno spesi in nuove carrozze».