Euro 2024, è febbre azzurra: Germania invasa dai turisti italiani

Un’estate di azzurro intenso. Almeno negli auspici degli italiani, secondo un sondaggio condotto da Booking – partner ufficiale per alloggi e attrazioni di Euro 2024 – in occasione del calcio d’inizio del torneo. Il 48% dei tifosi, infatti, ha puntato la bussola sulla Germania – sede della manifestazione – come meta di vacanza, rinunciando ad altri viaggi durante l’anno. Palla al centro e fischio d’inizio con i dettagli, che confermano la passione – e le speranze – che gli italiani nutrono per la nazionale campione in carica.

Paese ricco di storia e bellezze naturali, la Germania è, ovviamente, un’attrazione affascinante per tutti, ma l’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Così, la maggioranza dei tifosi (57%) punta a sfruttare al massimo la vacanza, trasformandola in un viaggio on the road: quasi due su tre esprimono il desiderio di visitare le attrazioni lungo il percorso.

Quasi un viaggiatore su 10, invece, è disposto a spendere oltre 1500 euro. Potenza di Euro 2024, che attira come una calamita anche il 38% dei non appassionati di calcio, desiderosi di visitare la Germania, che resta in ogni caso uno dei Paesi più visitati dagli italiani.

Naturalmente fra le città più gettonate quelle che ospitano le partite della banda Spalletti. Una tendenza ribadita dai dati di Booking.com da quando è stato annunciato il calendario delle gare. Tra queste, Lipsia e Dortmund, mentre Gelsenkirchen è passata dal 274° al 36° posto tra le destinazioni più prenotate dagli italiani nel 2024 e si prepara ad ospitare il big match Italia-Spagna il 20 giugno. Bando alla scaramanzia e largo all’ottimismo: le ricerche per Berlino sono in aumento di quasi il 15% per il weekend della finalissima dell’14 luglio. Giorno che, in verità, sembrerebbe in partenza più propizio ai francesi.

Booking.com offre alloggi per tutti i budget. Sebbene gli hotel siano i più popolari tra i viaggiatori diretti in Germania, molti stanno optando per gli appartamenti, saliti al secondo posto tra le tipologie più prenotate, superando ostelli, aparthotel e pensioni. Tendenza ribadita a livello generale: 6 turisti su 10 vogliono affittare una casa o un appartamento abbastanza grande per riunirsi con amici e familiari e tifare insieme. Il 54% preferisce vedere gli Europei con il partner, il 45% con gli amici e il 22% con la famiglia. Solo il 4% preferisce stare davanti alla tv in solitudine.

«Ci impegniamo a rendere possibili i viaggi ispirati dalle passioni personali – sottolinea Alessandro Callari, regional manager per l’Italia di Booking – e, da italiano, comprendo profondamente quanto gli italiani siano appassionati di calcio. Con quasi la metà dei tifosi italiani pronti a trascorrere le vacanze in Germania, non sorprende quindi che molti considerino questo viaggio “imperdibile”, anche quando si tratta di gestire il proprio budget per sostenere gli azzurri».

Insomma, c’è chi sosterrà la nazionale dal vivo, chi a casa, chi davanti ai classici maxi-schermi collocati nelle piazze o sulle spiagge e chi in navigazione. Sì, perché a bordo delle navi di Costa Crociere – nel Mediterraneo e Nord Europa – gli ospiti avranno la possibilità di assistere alle partite, grazie alla trasmissione via satellite con un’ampia copertura, sui maxi-schermi delle aree pubbliche delle navi.

La grande novità di Costa per quest’estate sono le “Sea Destinations”, ovvero destinazioni inedite. Un viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe della crociera, ma è un punto di vista privilegiato per vivere momenti suggestivi, che raccontano luoghi iconici compresi nella rotta.

A caratterizzare le crociere Costa anche la ricca offerta gastronomica, con i piatti a firma di tre grandi chef – Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León – che interpretano i sapori delle destinazioni comprese negli itinerari e l’intrattenimento a bordo, con spettacoli dal vivo, musica e feste a tema.

Purché sia tutto su sfondo azzurro, magari fino al 14 luglio. Hai visto mai?