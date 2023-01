Federalberghi Lazio, accordo con Intesa Sanpaolo per investimenti nella ricettività

Importante e strategico accordo siglato da Federalberghi Lazio con Intesa Sanpaolo, per attivare investimenti mirati nelle ricettività della regione. La partnership è stata presentata in occasione dell’Albergatore Day e rientra nella più ampia collaborazione già in essere con Federalberghi nazionale, per contribuire all’accelerazione degli investimenti nel settore turistico del Lazio.

A margine dell’accordo Roberto Gabrielli, responsabile direzione regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, ha commentato: «Il settore del turismo è stato inevitabilmente uno dei più esposti alla pandemia. Oggi riteniamo sia uno dei principali driver che guideranno la ripresa del Paese ed è per questo che abbiamo pensato a nuove soluzioni di finanziamento per supportare il settore nella riqualificazione delle strutture ricettive così come nella riqualificazione energetica e ambientale. Nostro obiettivo, comune agli obiettivi del Pnrr, è favorire la sostenibilità e la circolarità che questa industria ha già insite, per agevolare una nuova proposta di ospitalità più efficiente per i bilanci delle imprese e di maggiore salvaguardia per l’ambiente che ci circonda».

Soddisfazione espressa dal presidente di Federalberghi Lazio, Walter Pecoraro: «Così come è stato a febbraio 2020, inizio della pandemia, il Gruppo Intesa Sanpaolo si dimostra sensibile e consapevole del valore del nostro settore, trainante per l’economia del nostro Paese, pari al 15% del Pil. Allora furono prese misure come lo stop di 24 mesi della rata intera, ammortamento e interessi, di tutti i finanziamenti in essere per gli alberghi, oggi parliamo di una serie di prodotti per la riqualificazione e il rilancio delle nostre strutture. Sta a noi cogliere questa opportunità e prepararci ad offrire agli ospiti dei prossimi 10 anni un prodotto all’altezza delle loro aspettative».