Fondo Fritur, termine di fine lavori prorogato al 30 giugno

Plauso di Confindustria Alberghi per l’approvazione, da parte delle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio della Camera, dell’emendamento che proroga al 30 giugno 2026 il termine di fine lavori previsto per il Fritur (Fondo Rotativo Imprese per il Turismo) nell’ambito dell’esame del ddl di conversione del Milleproroghe.

La dotazione finanziaria del fondo è di 780 milioni di euro attraverso il budget del Pnrr, ai quali si aggiungo 600 milioni tramite finanziamenti a tassi agevolati di Cassa Depositi e Prestiti, altri 600 milioni collegati al sistema bancario e altri 180 milioni di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 1,38 miliardi di euro.

Vale la pena ricordare che si tratta di uno strumento finanziario destinato ad alberghi, strutture congressuali ed extralberghiere, promosso dal ministero del Turismo insieme a Invitalia, e sostiene la riqualificazione e ristrutturazione degli immobili, efficientamento energetico, digitalizzazione, eliminazione delle barriere architettoniche e miglioramento della sostenibilità ambientale.

La proroga, richiesta da tempo dall’associazione, rappresenta un intervento atteso e necessario per consentire alle imprese del settore di completare gli investimenti programmati, in un contesto caratterizzato da ritardi amministrativi, complessità procedurali e difficoltà operative che hanno inciso sui tempi di realizzazione degli interventi. «Dopo i ritardi cronici nelle istruttorie – ha commentato Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi – si tratta di un segnale importante di attenzione verso le imprese turistiche, che potranno ora contare su un margine temporale più adeguato per portare a termine investimenti strategici per la competitività e la qualità dell’offerta ricettiva. Auspichiamo che le procedure di controllo ed erogazione procedano ora più celermente e conformemente a quanto previsto negli avvisi».