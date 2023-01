Frecciarossa, 2 ore e 45 minuti da Roma Tiburtina a Milano Rogoredo

Meno di tre ore per collegare Roma e Milano sulla linea ad alta velocità di Trenitalia. Dal 23 gennaio al via da Tiburtina il Frecciarossa che permette di raggiungere Rogoredo in 2 ore e 45 minuti, senza fermate intermedie.

Partenza alle 5.30 dalla Capitale e arrivo alle 8.15 nella stazione milanese. La sera il treno riparte da Rogoredo alle 20,44 per giungere a Tiburtina alle 23,29.

In totale ora sono 90 i collegamenti giornalieri effettuati con il Frecciarossa Trenitalia tra Roma e Milano. Oltre gli ultimi due Tiburtina-Rogoredo, sono 7 quelli no stop Roma Termini-Milano Centrale in 2 ore e 59 minuti e 81 quelli con fermate intermedie e tempi di percorrenza a partire da 3 ore e 8 minuti.

I nuovi servizi rientrano nell’orario invernale di Trenitalia, presentato nelle scorse settimane a Milano.