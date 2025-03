Going forma le agenzie su Stati Uniti e Giappone

Un nuovo piano di formazione per le adv da Going, tour operator di Msc Cruises, che ha voluto approfondire con loro, in diverse sessioni di formazione, due delle sue mete di lungo raggio di maggior successo nell’ultimo quinquennio: gli Stati Uniti e il Giappone.

Scelte per ambedue le destinazioni un comune filo conduttore: itinerari che mettono l’architettura, il design e l’innovazione al centro del viaggio. Per gli Stati Uniti focus sul Colorado con Denver, la porta per le Montagne Rocciose, collegata direttamente con un volo da Roma.

«Denver è una città dalla scena architettonica capace di stupire per un design persino futuristico che sa fondersi armoniosamente nel contesto urbano e naturale – osserva Maurizio Casabianca, chief commercial and operations officer di Going – come il River North Art District dove i grandi studi di architettura stanno realizzando edifici ispirandosi all’ecosistema circostante e al paesaggio dominato da una cornice montana unica il cui Red Rocks Amphitheatre è l’esempio di anfiteatro naturale acusticamente perfetto e unico al mondo».

Dalla capitale del Colorado, Going fa partire alcuni degli itinerari di viaggio più spettacolari del catalogo 2025, come: “Esplorando la Mile High City: le vette e le dune del Colorado” e “Denver, porta delle MontagneRocciose”, con volo e auto a noleggio inclusi, per 7 notti.

Per il Giappone, l’approfondimento degli appuntamenti di formazione rivolti alle agenzie di viaggi ha messo l’accento sull’innovazione e sugli itinerari in treno che permettono di raggiungere città meno conosciute con stili architettonici unici. «Gli itinerari di Going sono studiati per ispirare viaggi oltre le consuete icone – continua Casabianca – Abbiamo preparato tour tematici in treno combinando diversi scenari, per cogliere le molte idee che il Paese offre».

Il programma 2025 comprende: “Il Treno della montagna: via dei Vulcani e dei Templi (Kyushu)”, tour nella terza isola più grande dell’arcipelago; “Il Treno della bellezza dei fiori ” (Tottori e la Costa del Giappone orientale), per chi ama la natura e la fotografia, tra dune di sabbia bianca e giardini meticolosamente coltivati, in fiore tutto l’anno. E ancora, “Il Treno dell’arte” che unisce il fascino delle città del Nord con la bellezza naturale e i musei d’avanguardia tra Tokyo, Sapporo e Otaru, città storica conosciuta per l’architettura europea.