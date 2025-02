Hahnair entra nel gruppo di lavoro Ndc Advancement di Arc

Hahnair, tra i principali player internazionali nella distribuzione aerea, è entrata ufficialmente a far parte del New Distribution Capability (Ndc) Advancement Working Group dell’Arc (Airlines Reporting Corporation). Con questo passo, Hahnair contribuirà alla missione del gruppo di lavoro di rinnovare gli standard del settore e accelerare l’implementazione dell’Ndc in tutto il comparto dei viaggi.

L’Airlines Reporting Corporation è infatti un’autorità di riferimento nel settore dei viaggi aerei, in grado di creare collegamenti tra compagnie aeree, agenzie di viaggi e acquirenti aziendali. Istituito nell’ottobre 2023, l’Advancement Working Group identifica e adotta attivamente le migliori pratiche, per migliorare l’efficienza operativa e promuove le partnership di settore. Il gruppo comprende una rete di stakeholder all’avanguardia, come società di gestione dei viaggi, agenzie di viaggi online, consolidatori, fornitori di tecnologia e compagnie aeree.

Rachel Pascall, vice president new distribution di Hahnair, ha espresso soddisfazione per questa collaborazione: «L’operazione consente di combinare le forze con l’Arc Ndc Advancement Working Group per sostenere l’adozione di standard Ndc all’avanguardia nel settore dei viaggi. Unendoci a un collettivo di partner di settore lungimiranti con un’ampia gamma di prospettive e competenze, siamo desiderosi di partecipare allo sviluppo di standard e best practice che aprano la strada a soluzioni strategiche».

I temi al centro del gruppo di lavoro, come la facilitazione di uno scambio trasparente di informazioni sulle tariffe e la semplificazione dei processi relativi al cambio dei biglietti e ai debit meno, sono in linea con l’impegno di Hahnair per processi di vendita al dettaglio dei viaggi più efficienti e incentrati sul cliente. I precedenti risultati del gruppo di lavoro sull’avanzamento dell’Ndc hanno affrontato temi urgenti come i biglietti non utilizzati, le notifiche di cambio ordine e le regole di annullamento. Le prossime discussioni si concentreranno sulla gestione dei promemoria di addebito e su altre questioni pertinenti.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hahnair