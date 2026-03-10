I4T e la super polizza “Spese Mediche 2° Rischio”

I4T investe sulla personalizzazione del prodotto in tema spese mediche. La nuova polizza offre alle agenzie la possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche già incluso nei pacchetti dei tour operator, integrandolo fino a 1 milione di euro.

In un contesto che vede il turismo organizzato alle prese con sempre nuove sfide, per i tour operator e le agenzie di viaggi poter contare su polizze affidabili e su una gestione del rischio personalizzata diventa un asset strategico imprescindibile. I4T risponde presentando Spese Mediche 2° Rischio, un nuovo prodotto pensato per offrire agli agenti uno strumento ancora più flessibile e mirato nella protezione del cliente in viaggio.

La polizza, che sarà ufficialmente presentata alla Bmt (Pad. 6 – Stand 6133), permette di integrare il massimale spese mediche già previsto dalle assicurazioni inserite nei pacchetti dei tour operator: al momento dell’emissione, si può selezionare il massimale desiderato scegliendo tra quattro scaglioni che variano da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1 milione di euro a persona.

«Spese Mediche 2° Rischio è una polizza “add-on”, complementare rispetto alle coperture già fornite dai tour operator, che l’agente di viaggio può aggiungere quando il contesto, la destinazione o la tipologia di cliente lo richiedono – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – In questo modo è possibile garantire una copertura davvero su misura, assicurando la massima sicurezza e tutela».

Spese Mediche 2° Rischio è già disponibile sul portale agenti ed è l’ultimo esempio di una strategia che posiziona l’agente di viaggi al centro, come descritto dalla campagna di comunicazione che accompagna la partecipazione di I4T all’appuntamento partenopeo: “Le nostre polizze rispecchiano ciò che conta davvero: Tu!”.

«Dopo un 2025 in crescita in doppia cifra, la prima parte del 2026 conferma un trend positivo, con una domanda sostenuta e un’attenzione crescente alle coperture assicurative più rilevanti per i viaggiatori – conclude Garrone – Tra tutte le garanzie, la copertura delle spese mediche si conferma al primo posto nelle richieste, e da questa evidenza nasce la polizza Spese Mediche 2° Rischio».

I4T conferma anche gli investimenti in tecnologia, con importanti progetti legati all’implementazione di agenti AI nella piattaforma per l’emissione e la gestione delle polizze, e nel supporto diretto agli agenti di viaggi, attraverso una rete di 15 area manager coordinati dal direttore di rete Ilaria Bortolato, a copertura di tutto il territorio nazionale, che garantiscono consulenza sul prodotto e formazione continua.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa.