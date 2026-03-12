Il passo indietro mediorientale di Wizz Air

La guerra in Medio Oriente sta producendo effetti concreti anche sul mercato dei viaggi. Tra le compagnie che stanno rivedendo la propria strategia c’è Wizz Air, che ha deciso di spostare una parte significativa della propria capacità operativa verso destinazioni europee, puntando quindi sui flussi turistici intracontinentali.

«Considerati i rischi del traffico di collegamento, soprattutto attraverso il Medio Oriente, le persone dovranno valutare se l’Asia sia davvero il posto giusto dove andare, o se sia meglio rimanere in Europa», ha dichiarato l’amministratore delegato, József Váradi.

Secondo quanto riferito dal manager, la compagnia sta riallocando circa la metà della propria capacità nella regione mediorientale — pari a circa 25-30 voli giornalieri — verso destinazioni turistiche in Paesi europei, a partire da Croazia, Spagna, Portogallo e Italia, con un rafforzamento dell’offerta previsto almeno fino a settembre. Nei giorni scorsi, era già stato annunciato un aumento della capacità verso Sharm El Sheikh.

Per il settore travel si tratta di un segnale significativo. La redistribuzione della capacità aerea verso l’Europa potrebbe infatti tradursi in un aumento dell’offerta di posti per alcune delle principali destinazioni leisure del Mediterraneo, con possibili ricadute positive per operatori turistici e strutture ricettive.

CONTINUA INSTABILITÀ

La guerra nell’area del Golfo Persico rappresenta per Wizz Air l’ennesimo elemento di instabilità in uno scenario già complesso. Negli ultimi anni, la compagnia low-cost ungherese ha dovuto affrontare una serie di fattori critici: dai problemi ai motori Pratt & Whitney all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina sul network dell’Europa orientale, fino al conflitto tra Israele e Hamas.

Proprio per ridurre l’esposizione alla regione, la low cost ha chiuso, nel 2025, la propria base di Abu Dhabi, segnando un passo indietro rispetto ai piani di espansione che solo pochi anni fa vedevano il Medio Oriente come uno dei pilastri della crescita della compagnia. Alcune rotte restano comunque operative, tra cui i collegamenti verso Tel Aviv, Medina e Gedda. Váradi ha precisato che i voli verso Israele potranno essere ripresi pienamente non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno.

Nel frattempo, mentre alcune compagnie riducono l’esposizione al Medio Oriente, altri grandi gruppi europei stanno puntando su mercati alternativi per intercettare la domanda di lungo raggio. Lufthansa, British Airways e Air France-Klm stanno infatti aumentando i collegamenti verso Asia e Africa, destinazioni che stanno registrando una crescita della domanda da parte dei viaggiatori alla ricerca di rotte più stabili dal punto di vista geopolitico.

Allo stesso tempo, diversi vettori del Golfo — tra cui Emirates, Qatar Airways ed Etihad Airways — stanno temporaneamente ridimensionando parte delle proprie operazioni globali, a causa delle restrizioni nello spazio aereo della regione.

NUOVI SCENARI

Per il turismo organizzato europeo, la situazione apre quindi scenari nuovi. Da un lato l’instabilità mediorientale rischia di frenare alcuni flussi verso l’Asia, soprattutto per i viaggi che prevedono connessioni attraverso gli hub della regione. Dall’altro lato, l’aumento di capacità verso l’Europa potrebbe rafforzare ulteriormente il posizionamento del Mediterraneo come area di riferimento per le vacanze di corto e medio raggio.

Sul piano finanziario, tuttavia, l’impatto della crisi resta significativo per le compagnie aeree. Wizz Air ha recentemente rivisto al ribasso le proprie previsioni annuali, stimando che il conflitto possa incidere sull’utile netto per circa 50 milioni di euro. Le stime per l’anno fiscale 2026 dovrebbero quindi scendere al di sotto del precedente intervallo previsto, che oscillava tra un utile di 25 milioni e una perdita di pari entità.

In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche, costi operativi elevati e instabilità delle rotte, la capacità delle compagnie di adattare rapidamente il proprio network diventa dunque uno dei fattori chiave per intercettare la domanda e sostenere la crescita del turismo internazionale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Wizz Air