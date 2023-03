Ita Airways “va a prendersi” le agenzie in vista dell’estate

Missione speciale per Ita Airways alla Bmt di Napoli per consolidare un dialogo speciale con la rete agenziale. È stato questo il punto di partenza di un roadshow che prosegue con altre cinque tappe a Roma, Venezia, Milano, in Sicilia e in Sardegna.

La presenza del team commerciale, in grande spolvero a una delle principali fiere del turismo organizzato non è casuale, come spiega Tommaso Fumelli, vice president sales della compagnia: «Siamo qui a Napoli alla vigilia di una stagione estiva sulla quale investiamo molto in termini operativi con un’offerta di 64 destinazioni, di cui ben 10 di lungo raggio, 33 rotte di medio raggio e 22 domestiche; quindi, un prodotto completo che va in linea con il piano di sviluppo dell’aerolinea, accompagnato dall’ingresso in flotta di aeromobili di ultima generazione, con ben 33 nuovi aerei, di cui 8 di lungo raggio, che di fatto completa la nostra offerta per il trade».

Che il 2023 sia una stagione decisiva lo conferma lo stesso Fumelli: «Abbiamo approntato l’introduzione di voli stagionali sul medio raggio a forte trazione leisure, ovvero Baleari, le isole greche, la Croazia e le isole della Sicilia, ma soprattutto puntiamo sul lungo raggio, con l’introduzione di due nuovi voli, il primo è il Roma-Washington che partirà il 2 giugno e successivamente il 1° luglio inaugureremo il Roma-San Francisco. Di fatto, completiamo l’offerta sugli Stati Uniti che presenta già i voli da Roma per New York-Jfk. Poi c’è un focus particolare sull’America Latina con l’aumento a ben 11 frequenze settimanali del volo da Roma a San Paolo. Infine, è prevista l’apertura della tratta Roma-Rio de Janeiro con l’inizio della stagione invernale grazie a un volo operato con SAirbus A330».

Accanto allo sforzo di potenziare l’interlocuzione con la rete agenziale, considerando che ad oggi il 65% del venduto Ita deriva direttamente dalle adv, la compagnia aerea capitanata dal ceo Fabio Lazzerini ha sfruttato l’occasione della Bmt anche per incontrare numerosi operatori del segmento Mice per il quale l’aerolinea ha recentemente istituito un apposito dipartimento dedicato, introducendo tariffe tailor made, offrendo ai delegati di fiere, congressi e partecipanti a piccoli o grandi eventi incentive un apposito programma di tariffe preferenziali e personalizzate, con l’opportunità di viaggi individuali o di gruppo.

A margine, una curiosità all’insegna dell’hi-tech: presso lo stand di Ita Airways, era disponibile il visore in 3D, Oculus Meta Quest 2, molto apprezzato da operatori e agenti che hanno visitato lo spazio espositivo della compagnia, perché che ha permesso di visitare virtualmente gli ambienti dell’Airbus A350, ultimo gioiello della flotta di un vettore che aspira a diventare partner aereo di riferimento per gli attori del turismo organizzato.