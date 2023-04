La star Oprah Winfrey visita Fiuggi e la “sponsorizza” negli States

Domani (27 aprile) il #Wmf – We Make Future, fiera internazionale sull’innovazione tecnologica che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner dell’evento, approda a #Matera e a #Berlino, in Germania, per due eventi rivolti allo sviluppo dell’innovazione e dell’imprenditorialità sui territori locali italiani ed esteri. I due appuntamenti rappresentano le ultime due tappe del “Road to #Wmf2023”, in programma a Rimini dal 15 al 17 giugno