Limehome, bis a Milano con 18 appartamenti a Park Towers

Limehome, specialista nell’offerta di serviced apartement completamente digitalizzati, annuncia l’apertura della sua seconda struttura a Milano, composta da 18 appartamenti all’interno di un innovativo complesso di nuova costruzione in Via Ruggero Ruggeri, in prossimità del parco Lambro e sulla linea della M2.

I serviced apartment di Limehome si trovano infatti nel cuore del Park Towers, il nuovo progetto firmato dall’architetto milanese Paolo Asti, composto da due grattacieli di 23 e 16 piani e da un edificio in linea di tre piani. Tutte le strutture, in classe A3, sono realizzate con tecniche all’avanguardia in tema di impianti e risparmio energetico e sono completamente immerse nel verde.

Tutte le unità sono bilocali, dal design moderno e funzionale e con tutti i comfort per sentirsi come in casa propria; 16 di questi dispongono di grandi terrazze di oltre 20 metri quadrati.

«Siamo entusiasti di inaugurare 18 nuovi appartamenti all’interno dell’ambizioso progetto Park Towers, un passo significativo nell’ampliamento della nostra offerta nel capoluogo lombardo dopo l’apertura del complesso in Via Stresa nel 2023 – ha commentato Alessandro Giuffrè, country manager Italia & director expansion di Limehome – Siamo certi che le caratteristiche distintive di questa nuova struttura saranno particolarmente apprezzate dai nostri ospiti, contribuendo a rendere il loro soggiorno un’esperienza unica».

La struttura di Via Stresa, Milano, che si trova nel quartiere Maggiolina, e conta 12 unità, ha avuto un tasso di occupazione del 97.4% nel corso del 2024.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di limehome