L’Ue attiva i bandi a gestione diretta per le pmi del turismo

Al via i bandi dell’Unione Europea a gestione diretta rivolti alle pmi europee dei settori del turismo e della tecnologia applicata (Intelligenza artificiale) che possono presentare domanda con proposte nei termini previsti con la semplificazione della procedura perché la candidatura può avvenire in forma autonoma.

Riguardo alle pmi del turismo, le domande per i contributi di 7mila euro possono essere presentate entro le ore 17 del 3 maggio 2023. La domanda deve essere redatta in lingua inglese e il bando prevede l’erogazione del contributo a quelle singole imprese che adotteranno un “approccio creativo” rivolto alla clientela con l’ausilio di nuove tecnologie; lo scopo è quello di attivare un percorso virtuoso anche nelle imprese turistiche promuovendo la cooperazione con esperti, organizzazioni di dati e professionisti “creativi” (artisti).

La finalità del bando Ue è quella di incentivare il miglioramento delle competenze e lo sviluppo della digitalizzazione applicata alle imprese, attraverso soluzioni tecnologiche ma anche creative nella raccolta e visualizzazione dei dati e per la creazione di reti tra imprese con piattaforme internazionali.

Una delle condizioni che determinano il buon esito della domanda è la dislocazione della sede dell’attività economica dell’impresa che deve essere in Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Slovacchia o Portogallo.

Un altro bando Ue riguarda invece l’erogazione di fondi per la trasformazione digitale e anche in questo caso le pmi devono presentare apposita domanda con una circostanziata descrizione della proposta finalizzata alla trasformazione digitale, con scadenza entro il 17 gennaio del 2024. Per maggiori informazioni si può consultare direttamente il sito web dell’Unione Europea alla voce “bandi a gestione diretta”.