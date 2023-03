Nasce Go World Online, la piattaforma dinamica per le adv

Virata tecnologica per il t.o. Go World che lancia sul mercato Go World Online, piattaforma e catalogo dinamico dedicato alle agenzie di viaggi per preventivi e prenotazioni di una vasta selezione di hotel, trasferimenti, tour, escursioni e di tutte le proposte esclusive.

Tra i plus della piattaforma per le agenzie, il calcolo automatico della commissione e la non applicazione della quota di iscrizione.

Un balzo tecnologico quello di Go World che si propone così di rispondere alla crescente domanda degli agenti di avere a disposizione strumenti facili e veloci a supporto del booking. La piattaforma è stata sviluppata nell’ottica di ottimizzare la customer experience, con un’interfaccia intuitiva e una ricca proposta di categorie di ricerca e personalizzazione delle proposte.

Le “idee di viaggio” create dagli agenti possono essere salvate e prenotate successivamente, con aggiornamento automatico di prezzi e disponibilità.

«Siamo orgogliosi di lanciare questa novità sul mercato, frutto di un grande investimento e di due anni di analisi e progettazione – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World – Con Go World Online la vocazione tailor made del Gruppo si evolve sul piano tecnologico, e si fa più veloce, più fruibile e più vicina alle agenzie di viaggi, in un’ottica di ricettività e massima reattività alle esigenze del trade».

«Go World Online vuole essere uno strumento a supporto dell’interazione tra agente di viaggi e booking – sottolinea Carmen Ruggiero, responsabile del progetto – La piattaforma mira a semplificare e velocizzare il rapporto tra agenzia e tour operator, garantendo a ciascun agente di viaggi, per ogni richiesta, la scelta del giusto mix di autonomia e supporto dei nostri specialisti di destinazione. In questo modo siamo in grado di garantire risposte più rapide, più efficaci e il consueto standard qualitativo delle proposte elaborate dal nostro booking».