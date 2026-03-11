Nicolaus-Valtur, quattro new entry Mare Italia
ll Gruppo Nicolaus-Valtur porta a Bmt un’importante serie di novità e un’offerta sempre più ampia e strutturata per le agenzie di viaggi.
Si parte con la programmazione Mare Italia che quest’anno si arricchisce di tre nuovi Nicolaus Club: in Sicilia entrano a far parte del catalogo prodotti il Nicolaus Club Eloro a Marina di Noto e il Nicolaus Club Le Dune Beach a Mortelle (Messina); in Sardegna la new entry è il Valtur Sardegna Eos, situato nella gettonata località di Costa Rei, con affaccio diretto sulla spiaggia di Piscina Rei, una delle più belle del sud dell’isola.
In progetto per l’hotel un importante piano di ristrutturazione di alcune camere con l’obiettivo di dare vita a un’offerta upscale, distintiva e unica nel panorama dell’ospitalità del Sud Sardegna, capace di coniugare autenticità, lifestyle e qualità dell’esperienza.
Anche l’offerta estero presenta nuove strutture: sul Mar Rosso entra il Valtur Sharm el-Sheikh Montemare Sunrise Resort, che rafforza ulteriormente una programmazione già strategica sulla destinazione, coprendo le principali aree di interesse .
«Il 2026 segna inoltre il ritorno in Turchia, con una programmazione di tour attiva da maggio a ottobre e l’ingresso del Caicco Valtur per il periodo di alta stagione», sottolinea Isabella Candelori, direttrice commerciale trade Italia.
Infine, una finestra sul prossimo anno che sarà dedicato all’ampliamento della programmazione generalista: grazie a nuove integrazioni tecnologiche, l’offerta Nicolaus potrà ingrandirsi in modo significativo garantendo ancora più soluzioni e opportunità di viaggi.