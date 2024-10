Norse Atlantic, arriva il volo diretto Roma-Los Angeles

Mood artico: 10 esperienze di viaggio in Lapponia svedese Dopo mesi di luce infinita e di sole di mezzanotte, le giornate nella Lapponia svedese si accorciano di nuovo e si torna a vedere l’aurora boreale danzare nel cielo: l’area... The post Mood artico: 10 esperienze di viaggio in Lapponia svedese first appeared on ViaggiOff.

L'arte (quella vera) entra in hotel: una statua romana al Bettoja Mediterraneo Arte e turismo sono sempre più intrecciati: opere d'arte e reperti archeologici arrivano in esposizione negli alberghi grazie all'accordo tra la direzione generale Musei del Ministero della Cultura, Federalberghi Lazio...

Arriva "Territory" e l'outback australiano approda su Netflix Gli sconfinati paesaggi australiani approdano su Netflix, aprendo la strada a nuovi avvincenti itinerari di cineturismo con la nuova serie neo-western ambientata nel Downunder. Si chiama Territory, verrà lanciata su...